https://tr.sputniknews.com/20220220/brezilyadaki-sel-felaketinde-olu-sayisi-146ya-yukseldi--1054041851.html
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 146'ya yükseldi
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 146'ya yükseldi
Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya çıktı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T09:48+0300
2022-02-20T09:48+0300
2022-02-20T09:48+0300
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brezilya
sel
toprak kayması
ölü
yaralı
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Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 500 itfaiyecinin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları kapalı ve yer yer yağışlı havaya rağmen devam etti. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya çıktığı, 165 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 967 kişinin sığınaklarda olduğu belirtildi. Kentin 51 noktasında çalışan askerler ile gönüllülerin de katıldığı ekipler yağışlı ve nemli hava nedeniyle yeniden toprak kaymaları yaşanmasından endişe ediyor. Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü. Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220218/brezilyadaki-sel-ve-toprak-kaymasi-felaketinde-olu-sayisi-100un-uzerinde-1053980181.html
https://tr.sputniknews.com/20220217/1053933072.html
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brezilya, sel, toprak kayması, ölü, yaralı
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 146'ya yükseldi
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Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 146'ya çıktı.
Brezilya'da yayın yapan G1'in haberine göre, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 500 itfaiyecinin görev aldığı arama kurtarma çalışmaları kapalı ve yer yer yağışlı havaya rağmen devam etti.
Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 146'ya çıktığı, 165 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 967 kişinin sığınaklarda olduğu belirtildi.
Kentin 51 noktasında çalışan askerler ile gönüllülerin de katıldığı ekipler yağışlı ve nemli hava nedeniyle yeniden toprak kaymaları yaşanmasından endişe ediyor.
Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.
Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932’den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.