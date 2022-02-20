https://tr.sputniknews.com/20220220/cemre-havaya-dustu-1054051676.html
Cemre havaya düştü
Cemre havaya düştü
Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düştü. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T15:37+0300
2022-02-20T15:37+0300
2022-02-20T15:41+0300
hava
yaşam
sıcaklık
nevruz
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Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.Cemre nedir?Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir.Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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hava, sıcaklık, nevruz
Cemre havaya düştü
15:37 20.02.2022 (güncellendi: 15:41 20.02.2022) Abone ol
Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düştü.
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.
Cemre nedir?
Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir.
Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.
Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.