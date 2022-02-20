https://tr.sputniknews.com/20220220/cumhurbaskani-erdogan-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-resmi-torenle-karsilandi-1054057089.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T20:27+0300

2022-02-20T20:27+0300

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dünya

türkiye

recep tayyip erdoğan

demokratik kongo cumhuriyeti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere TSİ 18.25’de Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, Erdoğan askeri kıtayı selamladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti kapsamında, Tshisekedi ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. İki ülke arasında imzalanacak anlaşmaların imza törenine de katılacak olan Erdoğan, iki liderin ortak bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

demokratik kongo cumhuriyeti

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türkiye, recep tayyip erdoğan, demokratik kongo cumhuriyeti