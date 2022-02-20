Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımından yol haritası belirledik. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımından yol haritası belirledik.

İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik. İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.

FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum.

Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir. Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.

Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temellerini güçlendirdik. Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temellerini güçlendirdik.

Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor. Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor.

250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz. 250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz.