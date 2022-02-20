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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220220/cumhurbaskani-erdogan-kongo-demokratik-cumhuriyetinde-resmi-torenle-karsilandi-1054057089.html
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo'da: 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim

21:00 20.02.2022 (güncellendi: 21:06 20.02.2022)
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile anlaşmaların imza törenine katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz eylem planıyla Afrika ile ilişkilerimiz bakımından yol haritası belirledik.
İkili iş birliğimizi geliştirme yönündeki irademizi karşılıklı olarak bir kez daha teyit ettik.
FETÖ ile mücadele konusunda verdikleri destekten dolayı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum.
Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun başarılarıyla kendinden söz ettirdiğini görüyoruz. Okulumuz öğrencilerinin üstün başarı elde etmesi ziyadesiyle sevindiricidir.
Kalkınma çabalarında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temellerini güçlendirdik.
Siyasi ilişkilerimizde yaşadığımız ivmeyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz de giderek güçleniyor.
250 milyon olan hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız. İş adamlarımızı yatırımlarını artırmaları için teşvik ediyoruz.
Koronavirüs aşısı hibesi için gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı beraberimde getirdim. Sağlık Bakanlığımız 1 milyon doz Sinovac ve 100 bin doz TURKOVAC aşısını yine gönderecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde resmi törenle karşılandı
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