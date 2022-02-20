https://tr.sputniknews.com/20220220/disisleri-cavusoglu-ile-israilli-mevkidasi-israil-cumhurbaskaninin-turkiye-ziyaretini-gorustu-1054058067.html

Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü

Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T21:24+0300

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türkiye

türkiye

israil

mevlüt çavuşoğlu

yair lapid

isaac herzog

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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

türkiye

israil

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türkiye, israil, mevlüt çavuşoğlu, yair lapid, isaac herzog