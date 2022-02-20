https://tr.sputniknews.com/20220220/disisleri-cavusoglu-ile-israilli-mevkidasi-israil-cumhurbaskaninin-turkiye-ziyaretini-gorustu-1054058067.html
Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü
Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T21:24+0300
2022-02-20T21:24+0300
2022-02-20T21:26+0300
türkiye
türkiye
israil
mevlüt çavuşoğlu
yair lapid
isaac herzog
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102346/86/1023468680_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_74dddc43dd5ad1aaa443e810b7e2fa3c.jpg
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
türkiye
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102346/86/1023468680_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_da517e47c538343192f67d0c5dcdab18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, israil, mevlüt çavuşoğlu, yair lapid, isaac herzog
Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü
21:24 20.02.2022 (güncellendi: 21:26 20.02.2022) Abone ol
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün (20 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid’e teşekkür etmiştir."