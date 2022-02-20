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Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü
Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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israil
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Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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türkiye, israil, mevlüt çavuşoğlu, yair lapid, isaac herzog

Dışişleri: Çavuşoğlu ile İsrailli mevkidaşı, İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini görüştü

21:24 20.02.2022 (güncellendi: 21:26 20.02.2022)
© Flickrİsrail - Türkiye
İsrail - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© Flickr
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Lapid, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Lapid, görüşmede Çavuşoğlu'na geçirdiği Kovid-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini de iletti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün (20 Şubat) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un ülkemize gerçekleştirmesi planlanan ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Görüşmede ayrıca Bakan Çavuşoğlu, COVID-19 nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Lapid’e teşekkür etmiştir."
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