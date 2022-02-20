https://tr.sputniknews.com/20220220/erdogan-canakkale-koprumuzun-acilisini-18-martta-gerceklestirme-karari-aldik-1054044374.html
Erdoğan: Çanakkale Köprümüzün açılışını 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık
Erdoğan: Çanakkale Köprümüzün açılışını 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T11:37+0300
2022-02-20T11:37+0300
2022-02-20T11:43+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
1915 çanakkale köprüsü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/ulastirma-bakanindan-1915-canakkale-koprusu-gecis-ucreti-aciklamasi-makul-bir-sey-cikacaktir-1054025218.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 1915 çanakkale köprüsü
Erdoğan: Çanakkale Köprümüzün açılışını 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık
11:37 20.02.2022 (güncellendi: 11:43 20.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasını yaptı.