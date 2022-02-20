https://tr.sputniknews.com/20220220/erdogan-canakkale-koprumuzun-acilisini-18-martta-gerceklestirme-karari-aldik-1054044374.html

Erdoğan: Çanakkale Köprümüzün açılışını 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık

Erdoğan: Çanakkale Köprümüzün açılışını 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "26 Şubat’ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını, 18 Mart’ta gerçekleştirme kararı aldık" dedi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T11:37+0300

2022-02-20T11:37+0300

2022-02-20T11:43+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

1915 çanakkale köprüsü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/ulastirma-bakanindan-1915-canakkale-koprusu-gecis-ucreti-aciklamasi-makul-bir-sey-cikacaktir-1054025218.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, 1915 çanakkale köprüsü