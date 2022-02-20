https://tr.sputniknews.com/20220220/galatasarayda-fernando-muslera-kadroya-dondu-1054052889.html

Galatasaray'da Fernando Muslera kadroya döndü

Galatasaray'da Fernando Muslera kadroya döndü

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T15:59+0300

2022-02-20T15:59+0300

2022-02-20T15:59+0300

spor

galatasaray

süper lig

fernando muslera

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Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Uruguaylı eldiven tedavisinin ardından kadroya geri döndü. Muslera, İzmir kafilesine dahil edildi.Muslera, Galatasaray'ın 13 Aralık 2021'de deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında sakatlanmıştı.Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Muslera'nın Göztepe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesini ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena koruyacak.Galatasaray'ın Göztepe kafilesi şu şekilde: Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Inaki Pena, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Teixeira, Barış Alper, Emre, Halil, Semih, Feghouli, Boey.

https://tr.sputniknews.com/20220212/galatasaray-ile-kayserispor-puanlari-paylasti-1053781997.html

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galatasaray, süper lig, fernando muslera