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https://tr.sputniknews.com/20220220/galatasarayda-fernando-muslera-kadroya-dondu-1054052889.html
Galatasaray'da Fernando Muslera kadroya döndü
Galatasaray'da Fernando Muslera kadroya döndü
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T15:59+0300
2022-02-20T15:59+0300
spor
galatasaray
süper lig
fernando muslera
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Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Uruguaylı eldiven tedavisinin ardından kadroya geri döndü. Muslera, İzmir kafilesine dahil edildi.Muslera, Galatasaray'ın 13 Aralık 2021'de deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında sakatlanmıştı.Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Muslera'nın Göztepe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesini ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena koruyacak.Galatasaray'ın Göztepe kafilesi şu şekilde: Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Inaki Pena, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Teixeira, Barış Alper, Emre, Halil, Semih, Feghouli, Boey.
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galatasaray, süper lig, fernando muslera

Galatasaray'da Fernando Muslera kadroya döndü

15:59 20.02.2022
© İHAMuslera-imza
Muslera-imza - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA
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Galatasaray'da sakatlığını atlatan Fernando Muslera, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir formasından uzak olan Uruguaylı eldiven tedavisinin ardından kadroya geri döndü. Muslera, İzmir kafilesine dahil edildi.
Muslera, Galatasaray'ın 13 Aralık 2021'de deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Sivasspor maçında sakatlanmıştı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıkan Muslera'nın Göztepe karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Göztepe maçında Galatasaray'ın kalesini ara transfer döneminde Barcelona'dan kiralanan Inaki Pena koruyacak.
Galatasaray'ın Göztepe kafilesi şu şekilde: Muslera, Elabdellaoui, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mohamed, İsmail Çipe, Inaki Pena, Pulgar, Gomis, Ömer Bayram, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Teixeira, Barış Alper, Emre, Halil, Semih, Feghouli, Boey.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor 1-1 berabere kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2022
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