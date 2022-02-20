https://tr.sputniknews.com/20220220/galatasaraydan-gonderilen-marc-gonzalo-fatih-terim-ispanyada-torrentten-daha-cok-taniniyor-1054041615.html
Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo: Fatih Terim, İspanya'da Torrent'ten daha çok tanınıyor
Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo: Fatih Terim, İspanya'da Torrent'ten daha çok tanınıyor
Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Gonzalo, katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Gonzalo, Fatih Terim'in İspanya'da... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T09:29+0300
2022-02-20T09:29+0300
2022-02-20T09:35+0300
fatih terim
spor
domenec torrent
galatasaray
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Galatasaray’da Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Goncalo Martinez, sosyal medya üzerinde Galatasaray alehine yaptığı paylaşımlardan ötürü görevden alındı. TV100'de yayınlanan bir televizyon programına katılan Marc Gonzalo Martinez, Galatasaray taraftarından bir kez daha özür dilerken "İspanya'da daha çok Fatih Terim mi tanınıyor yoksa Torrent mi?" sorusuna 'Fatih Terim' cevabını verdi.Gonzalo "Torrent doğru teknik direktör olabilir fakat ben doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ın durumu beni şaşırtmıyor. Sadece üç gün çalıştım Torrent'le ama disiplinli görünüyordu. Galatasaray'ın Türkçe bilen ve ligi bilen birine ihtiyacı vardı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/lukas-podolski-fatih-terim-gerekli-saygiyi-gormedi-1053262297.html
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fatih terim, domenec torrent, galatasaray
Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo: Fatih Terim, İspanya'da Torrent'ten daha çok tanınıyor
09:29 20.02.2022 (güncellendi: 09:35 20.02.2022) Abone ol
Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Gonzalo, katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Gonzalo, Fatih Terim'in İspanya'da Torrent'ten daha çok tanındığını söyledi.
Galatasaray’da Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Goncalo Martinez, sosyal medya üzerinde Galatasaray alehine yaptığı paylaşımlardan ötürü görevden alındı. TV100'de yayınlanan bir televizyon programına katılan Marc Gonzalo Martinez, Galatasaray taraftarından bir kez daha özür dilerken "İspanya'da daha çok Fatih Terim mi tanınıyor yoksa Torrent mi?" sorusuna 'Fatih Terim' cevabını verdi.
Gonzalo "Torrent doğru teknik direktör olabilir fakat ben doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ın durumu beni şaşırtmıyor. Sadece üç gün çalıştım Torrent'le ama disiplinli görünüyordu. Galatasaray'ın Türkçe bilen ve ligi bilen birine ihtiyacı vardı" dedi.