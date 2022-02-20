https://tr.sputniknews.com/20220220/gelin-ve-damadin-etrafinda-drift-yaptilar-1054055572.html

Gelin ve damadın etrafında drift yaptılar

Gelin ve damadın etrafında drift yaptılar

Antalya’da bir düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T18:03+0300

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türkiye

drift

gelin

damat

nikah

antalya

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Antalya’nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde çekildiği öne sürülen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi.

https://tr.sputniknews.com/20220219/konyada-drift-yapan-surucuye-9-bin-125-lira-ceza-1054035604.html

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drift, gelin, damat, nikah, antalya