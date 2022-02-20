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Gelin ve damadın etrafında drift yaptılar
Gelin ve damadın etrafında drift yaptılar
Antalya’da bir düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T18:03+0300
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Antalya’nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde çekildiği öne sürülen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı. Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi.
https://tr.sputniknews.com/20220219/konyada-drift-yapan-surucuye-9-bin-125-lira-ceza-1054035604.html
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drift, gelin, damat, nikah, antalya

Gelin ve damadın etrafında drift yaptılar

18:03 20.02.2022
© İHAGelin ve damadın etrafında drift attılar
Gelin ve damadın etrafında drift attılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA
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Antalya’da bir düğün konvoyunda trafiği durduran sürücü gelin ve damadın etrafında drift yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Antalya’nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi’nde çekildiği öne sürülen görüntülerde düğün konvoyunda bulunan bir kişi kavşakta trafiği durdurdu. Sürücü daha sonra gelin ve damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.
Gelin ve damadın büyük tehlike atlattığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı.
Çevrede bulunan diğer kişiler ise yaşanılanlara tepki vermek yerine o anları izlemekle yetindi.
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