https://tr.sputniknews.com/20220220/hakan-uraldan-tarkanin-geccek-sarkisina-mehter-marsli-tepki-1054049721.html

Hakan Ural'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına mehter marşlı tepki

Hakan Ural'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına mehter marşlı tepki

Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek sunuculuğunu yaptığı programında mehter marşı çaldırdı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T14:24+0300

2022-02-20T14:24+0300

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tarkan

yaşam

hakan ural

tepki

mehter marşı

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Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' isimli son şarkısı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada 2. en çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi.Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşı çaldırdı.Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı ‘Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu.Geççek şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu.‘Tarkan’ ve ‘Geççek’ etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/tarkanin-geccek-sarkisi-dunya-zirvesinde-24-saat-icinde-en-cok-begeni-alan-video-klip-oldu-1054026319.html

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tarkan, hakan ural, tepki, mehter marşı