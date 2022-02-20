Türkiye
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220220/hakan-uraldan-tarkanin-geccek-sarkisina-mehter-marsli-tepki-1054049721.html
Hakan Ural'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına mehter marşlı tepki
Hakan Ural'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına mehter marşlı tepki
Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek sunuculuğunu yaptığı programında mehter marşı çaldırdı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T14:24+0300
2022-02-20T14:36+0300
tarkan
yaşam
hakan ural
tepki
mehter marşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054049690_0:0:965:543_1920x0_80_0_0_689fb56dfb9f6049aa6203ad2367dd27.jpg
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' isimli son şarkısı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada 2. en çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi.Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşı çaldırdı.Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı ‘Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu.Geççek şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu.‘Tarkan’ ve ‘Geççek’ etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/tarkanin-geccek-sarkisi-dunya-zirvesinde-24-saat-icinde-en-cok-begeni-alan-video-klip-oldu-1054026319.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054049690_5:0:965:720_1920x0_80_0_0_8a7b853aa3da60dfb1808f683b75bba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarkan, hakan ural, tepki, mehter marşı

Hakan Ural'dan Tarkan'ın 'Geççek' şarkısına mehter marşlı tepki

14:24 20.02.2022 (güncellendi: 14:36 20.02.2022)
© Kanal DHakan Ural
Hakan Ural - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© Kanal D
Abone olGoogle news
Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek sunuculuğunu yaptığı programında mehter marşı çaldırdı.
Ünlü şarkıcı Tarkan'ın 'Geççek' isimli son şarkısı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada 2. en çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşı çaldırdı.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan Tarkan, yeni şarkısı ‘Geççek'i 17 Şubat Perşembe akşamı saat 21.00’de dinleyicilerle buluşturdu.
Geççek şarkısının sözleri ve klibi yayımlandıktan bir süre sonra Twitter’da gündem oldu.
‘Tarkan’ ve ‘Geççek’ etiketileri, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Sosyal medyada söz konusu şarkı için "Tarkan milyonlara tercüman olmuş" yorumu yapıldı.
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
YAŞAM
Tarkan'ın 'Geççek' şarkısı dünya zirvesinde: 24 saat içinde en çok beğeni alan video klip oldu
Dün, 14:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала