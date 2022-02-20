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https://tr.sputniknews.com/20220220/haluk-levent-migros-iscileri-icin-arabulucu-oldum-tum-sorunlar-cozuldu-1054058375.html
Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü
Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü
Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Migros işçileri ile taşeron firma arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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migros
haluk levent
türkiye
işçi
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Sanatçı Haluk Levent, Migros işçileri ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımı yapıldı.
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migros, haluk levent, işçi, taşeron

Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü

22:08 20.02.2022
© AAHaluk Levent
Haluk Levent - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© AA
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Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Migros işçileri ile taşeron firma arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
Sanatçı Haluk Levent, Migros işçileri ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımı yapıldı.
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