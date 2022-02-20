https://tr.sputniknews.com/20220220/haluk-levent-migros-iscileri-icin-arabulucu-oldum-tum-sorunlar-cozuldu-1054058375.html

Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü

Haluk Levent: Migros işçileri için arabulucu oldum, tüm sorunlar çözüldü

Haluk Levent, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla Migros işçileri ile taşeron firma arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

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migros

haluk levent

türkiye

işçi

taşeron

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Sanatçı Haluk Levent, Migros işçileri ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.Levent'in sosyal medya hesabından "Haluk abiden sizlere mesaj var. “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık(8 saat sürdü) Ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize” paylaşımı yapıldı.

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migros, haluk levent, işçi, taşeron