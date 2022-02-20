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İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Instagram hesabından #BaşkaYerdeYaşayamam etiketiyle video paylaşıldı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden '#BaşkaYerdeYaşayamam' etiketiyle video paylaşılan videoda İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golün Türk izleyicilerde yarattığı sevinç de dahil olmak üzere çok sayıda görüntü yer aldı.
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iletişim başkanlığı

İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu

00:33 20.02.2022 (güncellendi: 00:36 20.02.2022)
© AAİletişim Başkanlığı
İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Instagram hesabından #BaşkaYerdeYaşayamam etiketiyle video paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden '#BaşkaYerdeYaşayamam' etiketiyle video paylaşılan videoda İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golün Türk izleyicilerde yarattığı sevinç de dahil olmak üzere çok sayıda görüntü yer aldı.
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