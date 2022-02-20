https://tr.sputniknews.com/20220220/iletisim-baskanligindan-baska-yerde-yasayamam-videosu-1054038631.html

İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu

İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Instagram hesabından #BaşkaYerdeYaşayamam etiketiyle video paylaşıldı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

iletişim başkanlığı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden '#BaşkaYerdeYaşayamam' etiketiyle video paylaşılan videoda İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golün Türk izleyicilerde yarattığı sevinç de dahil olmak üzere çok sayıda görüntü yer aldı.

türkiye

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iletişim başkanlığı