https://tr.sputniknews.com/20220220/iletisim-baskanligindan-baska-yerde-yasayamam-videosu-1054038631.html
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Instagram hesabından #BaşkaYerdeYaşayamam etiketiyle video paylaşıldı. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T00:33+0300
2022-02-20T00:33+0300
2022-02-20T00:36+0300
türkiye
iletişim başkanlığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden '#BaşkaYerdeYaşayamam' etiketiyle video paylaşılan videoda İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golün Türk izleyicilerde yarattığı sevinç de dahil olmak üzere çok sayıda görüntü yer aldı.
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iletişim başkanlığı
İletişim Başkanlığı’ndan ‘Başka Yerde Yaşayamam’ videosu
00:33 20.02.2022 (güncellendi: 00:36 20.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Instagram hesabından #BaşkaYerdeYaşayamam etiketiyle video paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden '#BaşkaYerdeYaşayamam' etiketiyle video paylaşılan videoda İlhan Mansız'ın 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı golün Türk izleyicilerde yarattığı sevinç de dahil olmak üzere çok sayıda görüntü yer aldı.