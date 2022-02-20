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https://tr.sputniknews.com/20220220/iran-yaz-saati-uygulamasini-kaldirmaya-hazirlaniyor---1054053181.html
İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor
İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor
İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu. İran'da 24 milletvekili yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik hazırladıkları... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:14+0300
2022-02-20T16:14+0300
dünya
iran
yaz-kış saati uygulaması
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İran'da şu anda aralıksız yaz-kış saati uygulaması kullanılıyor. Meclisin onay vermesi halinde ülkede kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek. Yaz saati uygulaması nedir? Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere periyodik olarak saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesi anlamına geliyor. Bu uygulama kapsamında genellikle, saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alınıyor.
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iran, yaz-kış saati uygulaması

İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

16:14 20.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYTahran
Tahran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu. İran'da 24 milletvekili yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik hazırladıkları tasarıyı meclise sundu. Tasarının mecliste kabul edilmesi halinde ülkede yaz saati uygulaması kaldırılacak ve 21 Mart tarihinden itibaren İran'da saatler bir saat ileri alınmayacak.
İran'da şu anda aralıksız yaz-kış saati uygulaması kullanılıyor. Meclisin onay vermesi halinde ülkede kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek.

Yaz saati uygulaması nedir?

Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere periyodik olarak saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesi anlamına geliyor. Bu uygulama kapsamında genellikle, saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alınıyor.
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