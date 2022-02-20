https://tr.sputniknews.com/20220220/iran-yaz-saati-uygulamasini-kaldirmaya-hazirlaniyor---1054053181.html

İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

İran, yaz saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor

İran'da yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik tasarı meclise sunuldu. İran'da 24 milletvekili yaz saati uygulamasını kaldırmaya yönelik hazırladıkları... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T16:14+0300

2022-02-20T16:14+0300

2022-02-20T16:14+0300

dünya

iran

yaz-kış saati uygulaması

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İran'da şu anda aralıksız yaz-kış saati uygulaması kullanılıyor. Meclisin onay vermesi halinde ülkede kalıcı yaz saati uygulaması sona erecek. Yaz saati uygulaması nedir? Yaz saati uygulaması, herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere periyodik olarak saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesi anlamına geliyor. Bu uygulama kapsamında genellikle, saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda bir saat geri alınıyor.

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iran, yaz-kış saati uygulaması