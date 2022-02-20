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İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile İran ve Ukrayna meselesini görüştü
İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile İran ve Ukrayna meselesini görüştü
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Almanya'nın Münih kentinde, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile İran meselesi ve Ukrayna'daki durum dahil bir dizi... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T02:53+0300
2022-02-20T02:53+0300
dünya
israil
abd
iran
ukrayna
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Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında ABD Başkan Yardımcısı Harris ile bir araya gelen Gantz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.Gantz, "Bu gece ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bölgenin ve İsrail'in güvenliğine katkı sağlayan ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler ve iş birliğine odaklanan önemli ve iyi bir görüşmem oldu." ifadesini kullandı.İran'ın nükleer silah edinmesini önleme çabalarından ötürü ABD'ye ve Başkan Joe Biden'e ülkesinin teşekkürlerini ilettiğini belirten Gantz, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının sıkı denetimine tabi olmasının önemli olduğunu vurguladı.Gantz, "İran'ın bizzat kendisi ya da bölgedeki kolları aracılığıyla yaptığı saldırılara karşı, bölgedeki istikrarı korumaya katkı sunan ABD'ye bunun için de teşekkür ettik." dedi.Gantz ayrıca Harris ile "İbrahim Anlaşması" olarak anılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının geliştirilmesi gerektiğini, Ukrayna'daki durumu ve Filistinlilerle güven inşa eden adımların güçlendirilmesi meselelerini ele aldıklarını kaydetti.
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israil, abd, iran, ukrayna, benny gantz, kamala harris

İsrail Savunma Bakanı Gantz, ABD Başkan Yardımcısı Harris ile İran ve Ukrayna meselesini görüştü

02:53 20.02.2022
© İHA / ATEF SAFADIİsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA / ATEF SAFADI
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İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Almanya'nın Münih kentinde, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile İran meselesi ve Ukrayna'daki durum dahil bir dizi meseleyi görüştüğünü belirtti.
Almanya'da düzenlenen 58. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın oturum aralarında ABD Başkan Yardımcısı Harris ile bir araya gelen Gantz, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.
Gantz, "Bu gece ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bölgenin ve İsrail'in güvenliğine katkı sağlayan ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler ve iş birliğine odaklanan önemli ve iyi bir görüşmem oldu." ifadesini kullandı.
İran'ın nükleer silah edinmesini önleme çabalarından ötürü ABD'ye ve Başkan Joe Biden'e ülkesinin teşekkürlerini ilettiğini belirten Gantz, İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının sıkı denetimine tabi olmasının önemli olduğunu vurguladı.
Gantz, "İran'ın bizzat kendisi ya da bölgedeki kolları aracılığıyla yaptığı saldırılara karşı, bölgedeki istikrarı korumaya katkı sunan ABD'ye bunun için de teşekkür ettik." dedi.
Gantz ayrıca Harris ile "İbrahim Anlaşması" olarak anılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının geliştirilmesi gerektiğini, Ukrayna'daki durumu ve Filistinlilerle güven inşa eden adımların güçlendirilmesi meselelerini ele aldıklarını kaydetti.
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