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https://tr.sputniknews.com/20220220/istanbulda-asayis-uygulamasi-111-supheli-gozaltina-alindi-58-tabanca-ele-gecirildi-1054041359.html
İstanbul'da asayiş uygulaması: 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi
İstanbul'da asayiş uygulaması: 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi
İstanbul’da akşam saatlerinde Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde yapılan asayiş uygulamasında, 178 bin şahıs sorgulanırken 111 şüpheli gözaltına... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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istanbul
türkiye
asayiş
gözaltı
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İstanbul’da Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde, Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla 22.00 saatleri arasında asayiş denetimi yapıldı.Ana yol ve caddelerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, yaklaşık 178 bin şahsın GBT ( Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapıldı.Sorgulanan şahıslar içinde, 460 aranan şahıs ile 111 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler üzerinde ve şüpheli araçlarda yapılan kontrolde, 10 kilo uyuşturucu madde, 6 bin 500 uyuşturucu hap ve 58 tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak için emniyete götürüldü. Denetimler kapsamında trafik ekipleri tarafından yaklaşık 25 bin araç sorgulandı, 991 araca işlem uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220220/istanbul-il-emniyet-mudurlugunden-migros-aciklamasi-ikazlara-aldirmayan-68-sahis-yakalandi-1054038990.html
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istanbul, asayiş, gözaltı

İstanbul'da asayiş uygulaması: 111 şüpheli gözaltına alındı, 58 tabanca ele geçirildi

09:22 20.02.2022 (güncellendi: 09:28 20.02.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© AA
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İstanbul’da akşam saatlerinde Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde yapılan asayiş uygulamasında, 178 bin şahıs sorgulanırken 111 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan denetimlerde 58 tabanca ele geçirildi.
İstanbul’da Bakırköy başta olmak üzere çevre ilçelerde, Güven Timleri Şube Müdürülüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinin katılımıyla 22.00 saatleri arasında asayiş denetimi yapıldı.
Ana yol ve caddelerde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, yaklaşık 178 bin şahsın GBT ( Genel Bilgi Taraması) sorgusu yapıldı.
Sorgulanan şahıslar içinde, 460 aranan şahıs ile 111 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler üzerinde ve şüpheli araçlarda yapılan kontrolde, 10 kilo uyuşturucu madde, 6 bin 500 uyuşturucu hap ve 58 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak için emniyete götürüldü. Denetimler kapsamında trafik ekipleri tarafından yaklaşık 25 bin araç sorgulandı, 991 araca işlem uygulandı.
Migros gözaltıları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden Migros açıklaması: İkazlara aldırmayan 68 şahıs yakalandı
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