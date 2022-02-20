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https://tr.sputniknews.com/20220220/istanbulda-zamlar-geri-alinsin-protestosu-insanca-yasamak-istiyoruz-1054056504.html
İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’
İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’
Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu bir eylem düzenledi. ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ ve ‘zamlara hayır’ sloganlarının atıldığı protestoda, zamların geri... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T19:06+0300
2022-02-20T19:56+0300
ekonomi
ekonomi
zam
türkiye
enflasyon
fatura
gıda fiyatları
elektrik faturası
doğalgaz
istanbul
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İstanbul Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu protesto düzenledi. Gerçekleştirilen protestoda ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’, ‘zamlara hayır’, ‘iş, ekmek, güvence’, ‘bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın’ sloganları atılırken, yayınladığı andan beri gündemde olan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ de çalındı. Protestoya HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.Eylemde işçiler adına konuşan Beykoz Belediyesi’nde çalışan bir işçi konuşma gerçekleştirdi. Kadınlar adına konuşma gerçekleştiren bir emekli “Ucuz yağ nerede diye market market dolaşıyoruz. Tencereyi kaynatmak istiyorum ama kaynatamıyorum. Ben emekliyim, geçinemiyorum. Açlık sınırının bile altındayım” dedi. Kadıköy’de sahaf dükkanı olan bir esnaf da, geçen 3 ay boyunca gelen elektrik faturalarını göstererek “40 metrekarelik dükkanımıza Aralık ayında 214 lira ödemişiz. Ocak ayında 654 lira ödemişiz ve 3 gün önce Şubat ayı faturası 1030 lira geldi. Biz bununla ayakta durmakta zorlanacağız ama duracağız” dedi. Yapılan eylemde öğrenciler adına da bir konuşma gerçekleştirildi.‘Kadıköy’de sokakta bir çay 5 lira, çiftçinin sütü 1 lira’Bir çiftçi ise “Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Gençler metropollerde inşaatlarda sürünüyor. Tarımı, hayvancılığı öldürdünüz. Önümüzdeki mevsim çiftçi tarlasını ekemeyecek, mazotunu, gübresini alamayacak. Çiftçi perişan, sefalet içindedir. Çiftçinin hayvanı para etmiyor. Kadıköy’de sokakta bir çay 5 lira, çiftçinin sütü 1 lira” ifadelerini kullandı.Protestoya katılan Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal “EPDK, kamu yararını, tüketicinin ekonomik çıkarlarını ön planda tutarak belirlemesi gerekirken, şirketlerin ekonomik çıkarlarını ön planda tutarak, koruyarak kullanmıştır. Yetkisini haksız kullanmıştır. Bu nedenle hukuki yoldan mücadelemizi devam ettirmek için davamızı açtık” diye konuştu.‘Özelleştirme yükünün toplumun üzerinden kaldırılması lazım’Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe de, “Bu zamlar şirketlerin borçlarını ödemek için yapılan zamlardır. Geçenlerde bakan 397 milyar enerji sektörünün borcu olduğunu açıkladı. Biz bu yüzden diyoruz ki, elektrik sistemi ve dağıtımı kamulaştırılsın. 2018’den bu yana yapılan zamlar yüzde 500. Türkiye’deki enflasyonu o günden bu güne yüzde 70 diye açıklıyorlar. Bunların ortadan kalkması için özelleştirme yükünün toplumun üzerinden kaldırılması lazım. Borçların ise borçları alanlara yüklenmesi lazım. Biz ‘ödemiyoruz, bu zamları geri alın’ diyeceğiz. Elektrik en temel insan haklarından biridir. Bunun ticareti yapılamaz. Elektrik Üretim AŞ’nin 32 kuruşa dağıtım firmalarına sattığı elektrik derhal konutlara yönlendirilsin. Elektrik Üretim AŞ’nin ürettiği elektrik konutlar için yeterlidir. KDV hariç ödeyeceğimiz elektrik 66 kuruşa gelecektir. Bu hemen gerçekleştirilebilecek bir şeydir” dedi.Daha sonra bir basın açıklamasının okuduğu protestoda ortak talepler şu şekilde sıralandı:
https://tr.sputniknews.com/20220210/elektrik-zammi-tarimsal-uretimi-durma-noktasina-getirdi-gida-fiyatlari-katlanabilir-1053709031.html
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ekonomi, zam, türkiye, enflasyon, fatura, gıda fiyatları, elektrik faturası, doğalgaz, istanbul, kadıköy, ak parti

İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’

19:06 20.02.2022 (güncellendi: 19:56 20.02.2022)
© Sputnik / Burcu okutanİstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’
İstanbul’da ‘zamlar geri alınsın’ protestosu: ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© Sputnik / Burcu okutan
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Burcu Okutan - Sputnik Türkiye
Burcu Okutan
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Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu bir eylem düzenledi. ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’ ve ‘zamlara hayır’ sloganlarının atıldığı protestoda, zamların geri alınması, temel tüketim ürünlerinde vergilerin kaldırılması ve 230 kilovata kadar konutlara bedava elektrik verilmesi talep etti.
İstanbul Kadıköy’de Zamlar Geri Alınsın Platformu protesto düzenledi. Gerçekleştirilen protestoda ‘İnsanca yaşamak istiyoruz’, ‘zamlara hayır’, ‘iş, ekmek, güvence’, ‘bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın’ sloganları atılırken, yayınladığı andan beri gündemde olan Tarkan’ın yeni şarkısı ‘Geççek’ de çalındı. Protestoya HDP Milletvekili Musa Piroğlu da katıldı.
Eylemde işçiler adına konuşan Beykoz Belediyesi’nde çalışan bir işçi konuşma gerçekleştirdi. Kadınlar adına konuşma gerçekleştiren bir emekli “Ucuz yağ nerede diye market market dolaşıyoruz. Tencereyi kaynatmak istiyorum ama kaynatamıyorum. Ben emekliyim, geçinemiyorum. Açlık sınırının bile altındayım” dedi. Kadıköy’de sahaf dükkanı olan bir esnaf da, geçen 3 ay boyunca gelen elektrik faturalarını göstererek “40 metrekarelik dükkanımıza Aralık ayında 214 lira ödemişiz. Ocak ayında 654 lira ödemişiz ve 3 gün önce Şubat ayı faturası 1030 lira geldi. Biz bununla ayakta durmakta zorlanacağız ama duracağız” dedi. Yapılan eylemde öğrenciler adına da bir konuşma gerçekleştirildi.

‘Kadıköy’de sokakta bir çay 5 lira, çiftçinin sütü 1 lira’

Bir çiftçi ise “Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Gençler metropollerde inşaatlarda sürünüyor. Tarımı, hayvancılığı öldürdünüz. Önümüzdeki mevsim çiftçi tarlasını ekemeyecek, mazotunu, gübresini alamayacak. Çiftçi perişan, sefalet içindedir. Çiftçinin hayvanı para etmiyor. Kadıköy’de sokakta bir çay 5 lira, çiftçinin sütü 1 lira” ifadelerini kullandı.
Protestoya katılan Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal EPDK, kamu yararını, tüketicinin ekonomik çıkarlarını ön planda tutarak belirlemesi gerekirken, şirketlerin ekonomik çıkarlarını ön planda tutarak, koruyarak kullanmıştır. Yetkisini haksız kullanmıştır. Bu nedenle hukuki yoldan mücadelemizi devam ettirmek için davamızı açtık” diye konuştu.

‘Özelleştirme yükünün toplumun üzerinden kaldırılması lazım’

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Cemil Kocatepe de, “Bu zamlar şirketlerin borçlarını ödemek için yapılan zamlardır. Geçenlerde bakan 397 milyar enerji sektörünün borcu olduğunu açıkladı. Biz bu yüzden diyoruz ki, elektrik sistemi ve dağıtımı kamulaştırılsın. 2018’den bu yana yapılan zamlar yüzde 500. Türkiye’deki enflasyonu o günden bu güne yüzde 70 diye açıklıyorlar. Bunların ortadan kalkması için özelleştirme yükünün toplumun üzerinden kaldırılması lazım. Borçların ise borçları alanlara yüklenmesi lazım. Biz ‘ödemiyoruz, bu zamları geri alın’ diyeceğiz. Elektrik en temel insan haklarından biridir. Bunun ticareti yapılamaz. Elektrik Üretim AŞ’nin 32 kuruşa dağıtım firmalarına sattığı elektrik derhal konutlara yönlendirilsin. Elektrik Üretim AŞ’nin ürettiği elektrik konutlar için yeterlidir. KDV hariç ödeyeceğimiz elektrik 66 kuruşa gelecektir. Bu hemen gerçekleştirilebilecek bir şeydir” dedi.
Daha sonra bir basın açıklamasının okuduğu protestoda ortak talepler şu şekilde sıralandı:
“Zamlar geri alınsın, faturayı tekeller ödesin. Temel tüketimde vergiler kaldırılsın. Her haneye 230 kilovata kadar bedava elektrik sağlansın. Enerji dağıtım ve üretimi kamusal olarak sağlansın, şirketlere el konulsun ve halkın denetimine açık, halkın yararına planlansın. Yoksuldan alıp zengine veriyorlar. Biz bu zamları geri aldıracağız.”
Tarım - Çifti - Hasat - Üretim - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2022
EKONOMİ
‘Elektrik zammı tarımsal üretimi durma noktasına getirdi, gıda fiyatları katlanabilir’
10 Şubat, 16:07
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