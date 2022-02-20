Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220220/iyi-parti-lideri-aksener-erol-evgin-konserini-izledi-muhtesem-bir-aksam-yasatti-1054038077.html
İYİ Parti lideri Akşener, Erol Evgin konserini izledi: 'Muhteşem bir akşam yaşattı'
İYİ Parti lideri Akşener, Erol Evgin konserini izledi: 'Muhteşem bir akşam yaşattı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi. Konserden bir kereyi paylaşan Akşener "Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T00:01+0300
2022-02-20T00:01+0300
türkiye
meral akşener
erol evgin
konser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054038052_0:105:2048:1257_1920x0_80_0_0_e57aa68726ebecce19d22aa87e6b5263.jpg
Meral Akşener, Erol Evgin'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine oğlu Fatih Akşener ve gelini Işıl Akşener ile katıldı.Kulise giden Akşener'i, Erol Evgin karşıladı. Burada bir süre sanatçı ile sohbet eden Akşener, konser salonuna geçti.İYİ Parti Lideri, salonda vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.Daha sonra sahne alan Erol Evgin, etkinliğe katılanlar için şarkılarını seslendirdi.Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin'in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054038052_116:0:1932:1362_1920x0_80_0_0_7474f45d83271c779b2866e356dd46cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener, erol evgin, konser

İYİ Parti lideri Akşener, Erol Evgin konserini izledi: 'Muhteşem bir akşam yaşattı'

00:01 20.02.2022
© Fotoğraf : Twitter / Meral AkşenerMeral Akşener, Erol Evgin konser
Meral Akşener, Erol Evgin konser - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© Fotoğraf : Twitter / Meral Akşener
Abone olGoogle news
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi. Konserden bir kereyi paylaşan Akşener "Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey" yorumunu yaptı.
Meral Akşener, Erol Evgin'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine oğlu Fatih Akşener ve gelini Işıl Akşener ile katıldı.
Kulise giden Akşener'i, Erol Evgin karşıladı. Burada bir süre sanatçı ile sohbet eden Akşener, konser salonuna geçti.
İYİ Parti Lideri, salonda vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Daha sonra sahne alan Erol Evgin, etkinliğe katılanlar için şarkılarını seslendirdi.
Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin'in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала