https://tr.sputniknews.com/20220220/iyi-parti-lideri-aksener-erol-evgin-konserini-izledi-muhtesem-bir-aksam-yasatti-1054038077.html
İYİ Parti lideri Akşener, Erol Evgin konserini izledi: 'Muhteşem bir akşam yaşattı'
İYİ Parti lideri Akşener, Erol Evgin konserini izledi: 'Muhteşem bir akşam yaşattı'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi. Konserden bir kereyi paylaşan Akşener "Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T00:01+0300
2022-02-20T00:01+0300
2022-02-20T00:01+0300
türkiye
meral akşener
erol evgin
konser
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Meral Akşener, Erol Evgin'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine oğlu Fatih Akşener ve gelini Işıl Akşener ile katıldı.Kulise giden Akşener'i, Erol Evgin karşıladı. Burada bir süre sanatçı ile sohbet eden Akşener, konser salonuna geçti.İYİ Parti Lideri, salonda vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.Daha sonra sahne alan Erol Evgin, etkinliğe katılanlar için şarkılarını seslendirdi.Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin'in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…" ifadelerini kullandı.
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İYİ Parti lideri Akşener, Erol Evgin konserini izledi: 'Muhteşem bir akşam yaşattı'
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sanatçı Erol Evgin'in konserini izledi. Konserden bir kereyi paylaşan Akşener "Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey" yorumunu yaptı.
Meral Akşener, Erol Evgin'in Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserine oğlu Fatih Akşener ve gelini Işıl Akşener ile katıldı.
Kulise giden Akşener'i, Erol Evgin karşıladı. Burada bir süre sanatçı ile sohbet eden Akşener, konser salonuna geçti.
İYİ Parti Lideri, salonda vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.
Daha sonra sahne alan Erol Evgin, etkinliğe katılanlar için şarkılarını seslendirdi.
Konser sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, "Bu akşam değerli sanatçımız Erol Evgin'in konserindeydik. Kalbiyle sesinin aynı anda eşlik ettiği şarkılarıyla muhteşem bir akşam yaşattı… Hani tatlı bir hüznü ve neşeyi aynı anda hissedersiniz ya, işte öyle bir şey…" ifadelerini kullandı.