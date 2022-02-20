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İzmir’de 6 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı: 'Sevmeye çalıştım, bir anda oldu'
İzmir’de 6 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı: 'Sevmeye çalıştım, bir anda oldu'
Zincirle bağlı pitbull melezi köpek, yanına yaklaşan çocuğu hastanelik etti. İzmir'de 6 yaşında bir çocuk, köpeğin saldırısı sonucu başından ve kolundan... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:34+0300
2022-02-20T16:39+0300
pitbull
türkiye
izmir
saldırı
çocuk
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İzmir'de 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı komşusunun bahçesinde zincirle bağlı köpeğe yaklaştı. Ancak pitbull melezi olduğu öğrenilen köpek bir anda küçük çocuğa saldırdı.Çığlıklar atan küçük çocuğun yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi koştu.Ancak onlar yetişene kadar küçük çocuk başı, kulağı ve kolundan yaralandı.Küçük Hüseyin, "Köpeği sevmeye çalıştım. Bir anda pitbull bana saldırdı. Birisi köpeği alıp kuyruğundan çekmiş. Kolumda yara var, kafamda dikiş var" dedi.Küçük Hüseyin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına dikiş atıldı. Yırtık meydana gelen kol ve kulağının tedavisi yapıldı.Küçük çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220131/pitbul-saldirisinda-agir-yaralanan-asiye-ates-taburcu-edildi-1053302893.html
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pitbull, izmir, saldırı, çocuk

İzmir’de 6 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı: 'Sevmeye çalıştım, bir anda oldu'

16:34 20.02.2022 (güncellendi: 16:39 20.02.2022)
© DHASevmek istediği pitbull 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı
Sevmek istediği pitbull 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© DHA
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Zincirle bağlı pitbull melezi köpek, yanına yaklaşan çocuğu hastanelik etti. İzmir'de 6 yaşında bir çocuk, köpeğin saldırısı sonucu başından ve kolundan yaralandı.
İzmir'de 6 yaşındaki Hüseyin Çınar Avcı komşusunun bahçesinde zincirle bağlı köpeğe yaklaştı. Ancak pitbull melezi olduğu öğrenilen köpek bir anda küçük çocuğa saldırdı.
Çığlıklar atan küçük çocuğun yardımına anneannesi ile köpeğin sahibi koştu.
Ancak onlar yetişene kadar küçük çocuk başı, kulağı ve kolundan yaralandı.
Küçük Hüseyin, "Köpeği sevmeye çalıştım. Bir anda pitbull bana saldırdı. Birisi köpeği alıp kuyruğundan çekmiş. Kolumda yara var, kafamda dikiş var" dedi.
Küçük Hüseyin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına dikiş atıldı. Yırtık meydana gelen kol ve kulağının tedavisi yapıldı.
Küçük çocuğun ailesi köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
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