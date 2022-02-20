https://tr.sputniknews.com/20220220/kaleci-penaltiyi-kurtardi-top-falso-alarak-aglarla-bulustu-1054053531.html
Kaleci penaltıyı kurtardı, top falso alarak ağlarla buluştu
Kaleci penaltıyı kurtardı, top falso alarak ağlarla buluştu
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı. Penaltıda kalecinin... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:23+0300
2022-02-20T16:23+0300
2022-02-20T16:23+0300
spor
futbol
penaltı
amatör lig
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054053485_0:30:571:351_1920x0_80_0_0_5b1689681d43ae81e14ae8e91df58c7d.jpg
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Elazığ Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında atılan penaltı golü sonrası futbolda ender yaşanacak anlardan biri gerçekleşti.Kalecinin kurtarışı sonrası falso alan top ağlarla buluştu.
https://tr.sputniknews.com/20220112/3-futbolcu-ayni-anda-vole-yapmaya-kalkti-hicbiri-topa-vuramadi-1052663814.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054053485_0:0:571:429_1920x0_80_0_0_c6dfcf5aa8f2280b3977f7df8351087a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
futbol, penaltı, amatör lig
Kaleci penaltıyı kurtardı, top falso alarak ağlarla buluştu
Abone ol
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı. Penaltıda kalecinin kurtarışı sonrasında falso alan top ağlarla buluştu.
Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde oynanan Elazığ Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında atılan penaltı golü sonrası futbolda ender yaşanacak anlardan biri gerçekleşti.
Kalecinin kurtarışı sonrası falso alan top ağlarla buluştu.