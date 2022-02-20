https://tr.sputniknews.com/20220220/karabukte-heyelan-nedeniyle-7-ev-tedbir-amacli-bosaltildi-1054054824.html
Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T17:32+0300
2022-02-20T17:32+0300
2022-02-20T17:32+0300
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karabük
heyelan
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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'e bağlı Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 7 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rizede-sel-ve-heyelan-riskli-yapilar-yikilamiyor-1053981708.html
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karabük, heyelan, afad
Karabük'te heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 7 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük'e bağlı Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 7 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi.