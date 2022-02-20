https://tr.sputniknews.com/20220220/koronavirusten-6-ayda-8-aile-uyesi-vefat-etti-genlerimiz-arastirilsin-1054044902.html

Koronavirüsten 6 ayda 8 aile üyesi vefat etti: 'Genlerimiz araştırılsın'

Koronavirüsten 6 ayda 8 aile üyesi vefat etti: 'Genlerimiz araştırılsın'

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüsü nedeniyle altı ayda sekiz ferdini kaybeden, ölüm korkusuyla 10 yeni mezar yeri hazırlayan Genç ailesinin bir üyesi daha... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T11:57+0300

2022-02-20T11:57+0300

2022-02-20T11:57+0300

koronavirüs

koronavirüs

korona

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İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020’de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021’de hayatını kaybetti.En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.Ailenin 25 üyesi aşılandı6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse koronavirüse yakalanmadı.Hastalık ağır seyrediyorGenç ailesinin koronavirüs kabusu yeniden ortaya çıktı. Ailenin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu ağır olan kadının yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.'Aşı bize fayda etmedi mi?'3 kardeşi, 2 baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), koronavirüsle büyük bir sınav verdiklerini belirterek, "Koronavirüsten 8 yakınımızı kaybettik. Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Biz aşılarımızı olduk, ‘her şey bitti’ diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Aşılarımız mı bize fayda etmedi? Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/103-yasinda-koronavirusu-yendi-1053986235.html

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