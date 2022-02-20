https://tr.sputniknews.com/20220220/kralice-2-elizabethin-kovid-testi-pozitif-cikti-1054051041.html
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
Son dönemde eşini kaybeden ve sağlık sorunlarıyla gündem olan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in (95) Kovid testinin pozitif çıktığı açıklandı. Öncesinde büyük... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T14:55+0300
2022-02-20T14:55+0300
2022-02-20T15:03+0300
dünya
kraliçe 2. elizabeth
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Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kraliçe 2. Elizabeth'in hafif soğuk algınlığı semptomları yaşadığı, ancak kraliyet görevlerine devam ettirmesinin beklendiği belirtildi.
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kraliçe 2. elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
14:55 20.02.2022 (güncellendi: 15:03 20.02.2022) Abone ol
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Son dönemde eşini kaybeden ve sağlık sorunlarıyla gündem olan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in (95) Kovid testinin pozitif çıktığı açıklandı. Öncesinde büyük oğlu Veliaht Prens Charles'ın pandeminin başından beri ikinci kez Kovid'e yakalandığı anlaşılmıştı.
Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kraliçe 2. Elizabeth'in hafif soğuk algınlığı semptomları yaşadığı, ancak kraliyet görevlerine devam ettirmesinin beklendiği belirtildi.