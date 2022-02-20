Türkiye
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220220/kralice-2-elizabethin-kovid-testi-pozitif-cikti-1054051041.html
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı
Son dönemde eşini kaybeden ve sağlık sorunlarıyla gündem olan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in (95) Kovid testinin pozitif çıktığı açıklandı. Öncesinde büyük... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T14:55+0300
2022-02-20T15:03+0300
dünya
kraliçe 2. elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1054051041.jpg?1645358607
Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kraliçe 2. Elizabeth'in hafif soğuk algınlığı semptomları yaşadığı, ancak kraliyet görevlerine devam ettirmesinin beklendiği belirtildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kraliçe 2. elizabeth

Kraliçe 2. Elizabeth'in Kovid testi pozitif çıktı

14:55 20.02.2022 (güncellendi: 15:03 20.02.2022)
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Son dönemde eşini kaybeden ve sağlık sorunlarıyla gündem olan Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in (95) Kovid testinin pozitif çıktığı açıklandı. Öncesinde büyük oğlu Veliaht Prens Charles'ın pandeminin başından beri ikinci kez Kovid'e yakalandığı anlaşılmıştı.
Buckingham Sarayı'nın açıklamasında Kraliçe 2. Elizabeth'in hafif soğuk algınlığı semptomları yaşadığı, ancak kraliyet görevlerine devam ettirmesinin beklendiği belirtildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала