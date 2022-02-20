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Küba Dışişleri Bakanı: NATO'nun kardeş ülkemiz sınırlarına doğru genişlemesine karşıyız
Küba Dışişleri Bakanı: NATO'nun kardeş ülkemiz sınırlarına doğru genişlemesine karşıyız
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu. Borisov'un ziyaretini tamamlamasının ardından Kübalı yetkililerden Rusya'ya destek... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T05:10+0300
2022-02-20T05:10+0300
2022-02-20T05:10+0300
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küba
rusya
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Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'da mevkidaşı Ricardo Cabrisas ile bir araya gelen Borisov, "Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.Cabrisas da Küba'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine verdiği destekten ötürü Rusya'ya minnettar olduklarını belirterek, "Rusya'nın kalıcı destek ve dayanışmasına teşekkür ediyoruz." dedi.ABD'nin Rusya'ya yönelik dezenformasyon ve propaganda savaşı kampanyası yürüttüğünü dile getiren Cabrisas, tek taraflı ve haksız yaptırımlar karşısında Rusya ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.Benzer bir açıklama da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'den geldi. Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümeti tarafından Rusya'ya karşı tetiklenen medya ve propaganda histerisini güçlü bir şekilde reddediyoruz. NATO'nun kardeş ülkemiz sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.Taraflar arasında ulaşım, enerji, sanayi ve finans konularında ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için heyetler arası toplantıların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.Venezuela ve Nikaragua'yı da hafta içinde ziyaret eden Borisov, böylece Latin Amerika turunu Küba ile tamamlamış oldu.
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küba, rusya, bruno rodriguez parrilla, yuriy borisov
Küba Dışişleri Bakanı: NATO'nun kardeş ülkemiz sınırlarına doğru genişlemesine karşıyız
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Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu. Borisov'un ziyaretini tamamlamasının ardından Kübalı yetkililerden Rusya'ya destek mesajları geldi.
Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'da mevkidaşı Ricardo Cabrisas ile bir araya gelen Borisov, "Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
Cabrisas da Küba'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine verdiği destekten ötürü Rusya'ya minnettar olduklarını belirterek, "Rusya'nın kalıcı destek ve dayanışmasına teşekkür ediyoruz." dedi.
ABD'nin Rusya'ya yönelik dezenformasyon ve propaganda savaşı kampanyası yürüttüğünü dile getiren Cabrisas, tek taraflı ve haksız yaptırımlar karşısında Rusya ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.
Benzer bir açıklama da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez'den geldi.
Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD hükümeti tarafından Rusya'ya karşı tetiklenen medya ve propaganda histerisini güçlü bir şekilde reddediyoruz. NATO'nun kardeş ülkemiz sınırlarına doğru genişlemesine karşı çıkıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Taraflar arasında ulaşım, enerji, sanayi ve finans konularında ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için heyetler arası toplantıların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Venezuela ve Nikaragua'yı da hafta içinde ziyaret eden Borisov, böylece Latin Amerika turunu Küba ile tamamlamış oldu.