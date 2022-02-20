Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e döndü: Çizimler ve el notları sergileniyor

© AFP 2022Küçük Prens, dünyanın en çok dile çevrilen kitaplarından biri. Bugüne kadar 498 dil ve lehçeye çevrildi.
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© AFP 2022
Küçük Prens, dünyanın en çok dile çevrilen kitaplarından biri. Bugüne kadar 498 dil ve lehçeye çevrildi.
© AFP 2022Küçük Prens, Saint-Exupery'in ölümünden iki yıl sonra 1946 yıllında Fransa'da basıldı.
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© AFP 2022
Küçük Prens, Saint-Exupery'in ölümünden iki yıl sonra 1946 yıllında Fransa'da basıldı.
© REUTERS / BENOIT
Dünyaca ünlü kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse Paris'te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens'le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor.
Dünyaca ünlü kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse Paris'te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens'le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor.
© REUTERSFransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı kitap dünya genelinde 200 milyondan fazla sattı.
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Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı kitap dünya genelinde 200 milyondan fazla sattı.
© AFP 2022Saint-Exupery, uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 1944'te öldü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.
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© AFP 2022
Saint-Exupery, uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 1944'te öldü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.