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Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e döndü: Çizimler ve el notları sergileniyor
Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e döndü: Çizimler ve el notları sergileniyor
Küçük Prens, dünyanın en çok satılan ve okunan kitaplarından biri. Kitapta bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılıyor. Kitap bugünlerde Paris'te... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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küçük prens, фото, sergi, fransa

Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e döndü: Çizimler ve el notları sergileniyor

10:03 20.02.2022 (güncellendi: 10:13 20.02.2022)
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Küçük Prens, dünyanın en çok satılan ve okunan kitaplarından biri. Kitapta bir çocuğun gözünden büyüklerin dünyası anlatılıyor. Kitap bugünlerde Paris'te açılan bir sergiyle gündemde.
© AFP 2022Küçük Prens, dünyanın en çok dile çevrilen kitaplarından biri. Bugüne kadar 498 dil ve lehçeye çevrildi.
Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e dönüyor: Çizimler ve el notları sergilenecek - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Küçük Prens, dünyanın en çok dile çevrilen kitaplarından biri. Bugüne kadar 498 dil ve lehçeye çevrildi.
© AFP 2022Küçük Prens, Saint-Exupery'in ölümünden iki yıl sonra 1946 yıllında Fransa'da basıldı.
Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e dönüyor: Çizimler ve el notları sergilenecek - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Küçük Prens, Saint-Exupery'in ölümünden iki yıl sonra 1946 yıllında Fransa'da basıldı.
© REUTERS / BENOIT

Dünyaca ünlü kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse Paris'te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens'le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor.

Dünyaca ünlü kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse Paris&#x27;te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens&#x27;le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / BENOIT

Dünyaca ünlü kitap bugünlerde yine gündemde. Nedeniyse Paris'te açılan bir sergi. Sergide Fransız yazarın Küçük Prens'le ilgili çizimleri ve notları yer alıyor. Bunlar yazarın kendi ülkesinde ilk kez sergileniyor.

© REUTERSFransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı kitap dünya genelinde 200 milyondan fazla sattı.
Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e dönüyor: Çizimler ve el notları sergilenecek - Sputnik Türkiye
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© REUTERS
Fransız yazar Antoine de Saint-Exupery'in kaleme aldığı kitap dünya genelinde 200 milyondan fazla sattı.
© AFP 2022Saint-Exupery, uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 1944'te öldü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.
Küçük Prens yaklaşık seksen yıl sonra Paris'e dönüyor: Çizimler ve el notları sergilenecek - Sputnik Türkiye
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© AFP 2022
Saint-Exupery, uçağının Akdeniz'e düşmesi sonucu 1944'te öldü. Uçağının enkazı 2000 yılında balıkçılar tarafından bulundu.
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