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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220220/lugansk-ukrayna-gucleri-saldiri-girisiminde-bulundu-1054041152.html
Donbass'taki gelişmeler| Donetsk: Kiev, Donbass’ı ele geçirme planını uygulamaya geçti
Donbass'taki gelişmeler| Donetsk: Kiev, Donbass’ı ele geçirme planını uygulamaya geçti
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki çatışmalar sürüyor. Lugansk, Ukrayna güçlerinin sabaha karşı saldırı girişiminde bulunduğunu ama... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

Donbass'taki gelişmeler| Donetsk: Kiev, Donbass’ı ele geçirme planını uygulamaya geçti

09:16 20.02.2022 (güncellendi: 10:38 20.02.2022)
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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki çatışmalar sürüyor. Lugansk, Ukrayna güçlerinin sabaha karşı saldırı girişiminde bulunduğunu ama başarısız olduğunu, Donetsk de son 24 saat içinde Ukrayna'nın ateşkesi 82 kez ihlal ettiğini açıkladı. Tahliye edilen yaklaşık 40 bin kişi Rusya'nın Rostov bölgesine kabul edildi.
Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri Ukrayna askerlerinin saldırıya geçeceği beklentisi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle sivilleri Rusya'ya tahliye ediyor.
Her iki bölgede de dün tam seferberlik ilan edildi. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Rusya da askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını hatırlatarak iddiaları reddediyor.
Ukrayna’nın doğusundaki tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin milis gücü askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk: Ukrayna güçleri, Kominternovo köyüne Minsk anlaşmalarıyla yasaklanan mermilerle ateş açtı
Dün, 10:46
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10:29 20.02.2022
950 bin Donbasslı, Rusya vatandaşlığına başvurdu
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Rostov bölgesinden milletvekili Viktor Vodolatskiy, yaklaşık 950 bin Donbass sakininin Rusya vatandaşlığına başvurduğunu söyledi. “İnsanlar göçmen hizmetlerine gitmeye ve Rusya vatandaşlığı almak için başvuruda bulunmaya devam ediyor” diyen Volodatskiy, şimdiye kadar 770 binden fazla Donbasslıya vatandaşlık verildiğini ifade etti.
10:26 20.02.2022
Donetsk Halk Milisleri: Kiev, Donbass’ı ele geçirme planını uygulamaya geçti
Donetsk Halk Milisleri’nin Telegram’dan yaptığı açıklamada, Batı’nın onayını alarak Ukrayna’nın Donbass’ı güç kullanarak ele geçirme planını uygulamaya geçtiği, istihbarata göre yeni terör saldırıları yaşanmasının muhtemel olduğu belirtildi.
10:19 20.02.2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
Ukrayna krizi
Akar'dan Donbass açıklaması: Yalan haberlerden dolayı istenmeyen durumların doğması engellenmeli
10:15
09:52 20.02.2022
40 bin göçmen Rostov’da
Rusya Acil Durumlar Bakan Vekili Aleksandr Çupriyan, Rostov bölgesinde Donbass’tan yaklaşık 40 bin göçmenin kabul edildiğini söyledi. Göçmenler 92 geçici yerleşim noktasına yerleştirildi.
Voronej Belediye Başkanlığı’ndan bir sözcü de Sputnik’e yaptığı açıklamada, Donetsk ve Lugansk’tan göçmenlerin bulunduğu bir trenin kente geldiğini söyledi.
Donetsk'ten Rusya'ya tahliyeler sürüyor - Sputnik Türkiye
© Sputnik / Сергей Аверин
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09:32 20.02.2022
Ukrayna lideri Zelenskiy: ABD istihbaratına minnettarım ama kendi istihbaratıma güveniyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, CNN'e verdiği demeçte, Donbass bölgesi konusunda sağladığı istihbarat için ABD'ye teşekkür etti ama Ukrayna istihbaratına da güvendiğini söyledi: "Her iki istihbaratın çabaları için de minnettarım. Sınırlarımızda neler olup bittiğini anlayan ve verilere dayalı olarak farklı riskleri göz önünde bulunduran istihbaratımıza güveniyorum."
09:23 20.02.2022
Donetsk Halk Cumhuriyeti: Son 24 saat içinde Ukrayna güçleri 82 ateşkes ihlalinde bulundu
09:21 20.02.2022
Luganskie Kommunikatsii isimli telekomünikasyon şirketi yakında Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde telefon ve internet bağlantısında kesintiler yaşanabileceği konusunda uyardı.
09:20 20.02.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna güçleri saldırı girişiminde bulundu ama geri çekilmek zorunda kaldı
Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin savunma departmanı, Ukrayna güçlerinin bu sabah yerel saatle 05.00 sularında Donets Nehri üzerinden Pionerskoye bölgesindeki mevzilere saldırı girişiminde bulunduğunu ama kayıplar verip geri çekildiğini açıkladı.
Halk Milisleri'ne Ukrayna ordusunun eylemleri neticesinde beş konut zarar gördü, siviller arasından da kayıplar var.
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