Donbass'taki gelişmeler| Donetsk: Kiev, Donbass’ı ele geçirme planını uygulamaya geçti

Ukrayna lideri Zelenskiy: ABD istihbaratına minnettarım ama kendi istihbaratıma güveniyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, CNN'e verdiği demeçte, Donbass bölgesi konusunda sağladığı istihbarat için ABD'ye teşekkür etti ama Ukrayna istihbaratına da güvendiğini söyledi: "Her iki istihbaratın çabaları için de minnettarım. Sınırlarımızda neler olup bittiğini anlayan ve verilere dayalı olarak farklı riskleri göz önünde bulunduran istihbaratımıza güveniyorum."