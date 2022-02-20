https://tr.sputniknews.com/20220220/menemen-de-zengin-yemegi-oldu-maliyeti-5-yilda-5-kat-artti-1054049188.html

'Menemen de 'zengin yemeği' oldu': Maliyeti 5 yılda 5 kat arttı

'Menemen de 'zengin yemeği' oldu': Maliyeti 5 yılda 5 kat arttı

CHP'li Aygun, “2017’de menemen maliyeti de 8.5 liraydı. Şubat 2022’de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL’ye, kuru soğan 2 TL’ye, yumurta 2.5 TL’ye ve... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T14:10+0300

2022-02-20T14:10+0300

2022-02-20T14:17+0300

menemen

ekonomi

zengin

pahalılaşma

zam

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Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. Menemen maliyeti 4 kişi için 2017'de 8.5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi.Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.Aygun, 4 kişi için 1 kilo domates, yaklaşık yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3-5 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla yapılan menemen maliyetini yıllara göre şöyle açıkladı:

https://tr.sputniknews.com/20201018/vedat-milor-kentsoylular-maalesef-menemen-hadisesini-hicbir-zaman-hazmedemediler-1043048190.html

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