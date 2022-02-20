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https://tr.sputniknews.com/20220220/menemen-de-zengin-yemegi-oldu-maliyeti-5-yilda-5-kat-artti-1054049188.html
'Menemen de 'zengin yemeği' oldu': Maliyeti 5 yılda 5 kat arttı
'Menemen de 'zengin yemeği' oldu': Maliyeti 5 yılda 5 kat arttı
CHP'li Aygun, “2017’de menemen maliyeti de 8.5 liraydı. Şubat 2022’de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL’ye, kuru soğan 2 TL’ye, yumurta 2.5 TL’ye ve... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T14:10+0300
2022-02-20T14:17+0300
menemen
ekonomi
zengin
pahalılaşma
zam
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Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. Menemen maliyeti 4 kişi için 2017'de 8.5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi.Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.Aygun, 4 kişi için 1 kilo domates, yaklaşık yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3-5 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla yapılan menemen maliyetini yıllara göre şöyle açıkladı:
https://tr.sputniknews.com/20201018/vedat-milor-kentsoylular-maalesef-menemen-hadisesini-hicbir-zaman-hazmedemediler-1043048190.html
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menemen, zengin, pahalılaşma, zam

'Menemen de 'zengin yemeği' oldu': Maliyeti 5 yılda 5 kat arttı

14:10 20.02.2022 (güncellendi: 14:17 20.02.2022)
© PixabayMenemen, maydanoz, kahvaltı
Menemen, maydanoz, kahvaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© Pixabay
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CHP'li Aygun, “2017’de menemen maliyeti de 8.5 liraydı. Şubat 2022’de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL’ye, kuru soğan 2 TL’ye, yumurta 2.5 TL’ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL’ye çıktı. Bugün 4 kişi için menemen maliyeti 40 lira’’ dedi.
Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. Menemen maliyeti 4 kişi için 2017'de 8.5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.
Aygun, 4 kişi için 1 kilo domates, yaklaşık yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3-5 yemek kaşığı ayçiçek yağıyla yapılan menemen maliyetini yıllara göre şöyle açıkladı:
"2017 yılının kasım ayında salkım domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti ise 8.5 TL oluyordu.
Kasım 2020'de salkım domatesin kilosu 12.5 TL’ye, biberin kilosu 8.5 TL’ye, yumurtanın tanesi 0.8 TL’ye, soğanın kilosu 2.3 TL’ye ve 5 litrelik yağın kilosu 70 TLye yükseldi. Menemenin maliyeti 20.8 TL'ye çıktı.
Kasım 2021’de salkım domatesin kilosu 16 TL, sivri biberin kilosu 13 TL, kuru soğanın kilosu 2 lira 25 kuruş, yumurtanın tanesi 1 lira ve Ayçiçek yağının 5 litresi 90-95 liraya yükseldi. Menemenin maliyeti 28 TL'ye çıktı.
Şubat 2022'de ise salkım domatesin kilosu 20 TL'ye, sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğanın kilosu 1.5-2 TL'ye, yumurtanın tanesi 2-2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Menemenin maliyeti ise 40 TL oldu."
Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2020
YAŞAM
Vedat Milor’dan 'menemen tartışmasına' mizahi yaklaşım
18 Ekim 2020, 05:32
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