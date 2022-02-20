https://tr.sputniknews.com/20220220/mersinde-define-aramak-icin-yapilan-kazida-patlama-1-olu-1054038853.html
Mersin'de define aramak için yapılan kazıda patlama: 1 ölü
Mersin'de define aramak için yapılan kazıda patlama: 1 ölü
Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T00:52+0300
2022-02-20T00:52+0300
2022-02-20T00:52+0300
türkiye
mersin
define
patlama
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Merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi.Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay'ın cesedine ulaşıldı.
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mersin, define, patlama
Mersin'de define aramak için yapılan kazıda patlama: 1 ölü
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Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi.
Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay'ın cesedine ulaşıldı.