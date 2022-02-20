https://tr.sputniknews.com/20220220/mersinde-define-aramak-icin-yapilan-kazida-patlama-1-olu-1054038853.html

Mersin'de define aramak için yapılan kazıda patlama: 1 ölü

Mersin'de define aramak için yapılan kazıda patlama: 1 ölü

Mersin'de define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T00:52+0300

2022-02-20T00:52+0300

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türkiye

mersin

define

patlama

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Merkez Toroslar ilçesi Çelebili Mahallesi Karsu mevkinde, define aramak için yapıldığı ileri sürülen kazı sırasında patlama meydana geldi.Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı ile üzerine bölgeye öne jandarma ekipleri, ardından itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla, patlama sonucu tünelde oluşan göçüğün altında kalarak hayatını kaybeden Mehmet Binay'ın cesedine ulaşıldı.

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mersin, define, patlama