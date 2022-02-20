https://tr.sputniknews.com/20220220/netfix-la-casa-de-papel-korenin-ilk-resmi-videosunu-yayinladi-1054039221.html

Netfix, 'La Casa de Papel: Kore'nin ilk resmi videosunu yayınladı

Netfix, 'La Casa de Papel: Kore'nin ilk resmi videosunu yayınladı

Yayınladığı ilk ülke İspanya’da büyük etki yaratan ardından tüm dünyada fenomen bir dizi haline gelen La Casa de Papel'in Kore uyarlamasına dair ilk resmi... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T01:49+0300

2022-02-20T01:49+0300

2022-02-20T01:55+0300

yaşam

la casa de papel

kore

netflix

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/03/1042579373_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c7070bc2839c391cd5c229fcbcea243d.jpg

Netflix'in popüler La Casa de Papel dizisinin kore uyarlaması 'La Casa de Papel: Kore', platformun sitesinde yerini aldı. İlk resmi videosu yayınlanan dizi için hatırlatma butonu da geldi.Netflix'in diziye ilişkin paylaşımında "Maskemi taktım, tulumumu giydim, tanışmayı bekliyorum. La Casa de Papel: Kore çok yakında sadece Netflix'te." ifadelerine yer verildi.Kore uyarlaması ile yeniden seyirci karşısına çıkacak olan dizi Kore’nin kültürüne göre şekillenecek. Dizinin başrolünde Netflix’in popüler dizisi Squid Game‘de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo yer alacak. Ayrıca Yoo Ji Tae, Jeon Jong Seo, Lee Won Jong , Kim Ji Hoon, Jang Yoon Joo gibi isimler de oyuncu kadrosunda. Olay örgüsü ve konusunda ise herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

la casa de papel, kore, netflix