https://tr.sputniknews.com/20220220/oldurulen-gazeteci-gungor-arslanin-esinden-kocaeli-valisine-faili-mechuller-gibi-kaybolmasin-1054052719.html

Öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın eşinden Kocaeli Valisi'ne: Faili meçhuller gibi kaybolmasın

Öldürülen gazeteci Güngör Arslan'ın eşinden Kocaeli Valisi'ne: Faili meçhuller gibi kaybolmasın

Kocaeli'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan'ın eşi Suna Arslan, kendisine başsağlığı dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'a, "Uğur... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T15:54+0300

2022-02-20T15:54+0300

2022-02-20T15:58+0300

güngör arslan

türkiye

silahlı saldırı

cenaze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054052600_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_7ce4c7448b5bdfb0c217bb6a556018db.jpg

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Güngör Arslan son yolculuğuna uğurlandı.Arslan'ın Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan cenazesi, İzmit'teki Fevziye Camisi'ne getirildi. Burada Arslan'ın eşi Suna ve kızı Nazlıcan Arslan ile mesai arkadaşları taziyeleri kabul etti.Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, camiye gelerek Arslan ailesine başsağlığı diledi.'Gerçeği bulun lütfen'Vali Yavuz'dan eşinin ölümüne neden olan zanlının arkasında bulunduğunu öne sürdüğü kişilerin yakalanmasını isteyen Suna Arslan, "O zaman gönlümü ferahlatırsınız, yetim de olsa çocuğumun, başımın dimdik durmasını sağlarsınız. Uğur Mumcu'lar, Abdi İpekçi'ler, faili meçhuller gibi kaybolup gitmesin Güngör Arslan. Gerçeği bulun lütfen, sizden sadece bunu istiyorum" dedi.Yavuz da bunun üzerine, "Acınızı paylaşıyorum, hiç endişeniz olmasın bulacağız. Herkes de bulduğumuzu görecek. Şu anda başka bir şey söyleyemem ama her yönüyle bakıyoruz. Kısa zamanda sonuçlandıracağız" diye konuştu.Arslan'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Yavuz ve Büyükakın ile aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda gazeteci, politikacı ve vatandaş katıldı.İnternet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, dün Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayet zanlısı R.Ö, suç aleti tabancayla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/kocaelide-ofisinde-silahli-saldiriya-ugrayan-gazeteci-gungor-arslan-hayatini-kaybetti-1054030237.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güngör arslan, silahlı saldırı, cenaze