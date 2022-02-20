Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220220/orman-gorevlisiyim-dedi-50-agaci-keserek-goturdu-1054055129.html
‘Orman görevlisiyim’ dedi, 50 ağacı keserek götürdü
‘Orman görevlisiyim’ dedi, 50 ağacı keserek götürdü
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisini orman personeli olarak tanıtan bir kişi yaklaşık 50 ağacı keserek götürdü. Hatta ağaçların kamyona yüklenmesinde... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T17:43+0300
2022-02-20T17:43+0300
türkiye
antalya
hırsız
ağaç
orman
kamyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054055104_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_2dd0fa8c538db955c5734bb702f8bc31.jpg
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sorgun Çamlığı’nda 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda yaklaşık 60 ton çam ağacının kesildikten sonra kamyona yüklenip götürülme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Kamyon terk edilmiş halde bulunurken, sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.Edinilen bilgiye göre, Sorgun Çamlığı'nın sahil tarafında 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı. Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenmesinin ardından götürüldü. Yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarını alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede 75 metreküp yaklaşık 60 ton ağacın kesilerek götürüldüğü tespit edilirken, kesimi yapan kişinin F.D. olduğu belirlendi. Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren F.D.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen taşeron firmaya bağlı 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin çalışması sonucunda bölgede bulunan otellerin güvenlik kameralarından ağaçları kesen şüpheli ve ağaçları taşıdığı kamyon belirlendi. Kısa sürede plakasız kamyon jandarma ekipleri tarafından Side’de ağaçlar arasında park halinde bulundu. Jandarmanın orman ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda kamyonu zabıt altına alarak yediemin otoparkına çektirdi. Ağaçları keserek götürdüğü belirlenen F.D.’nin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.Otellere ait güvenlik kamerası görüntülerinde kamyona kepçenin yardım etmesi, kamyonun ağaçları götürmesi, ağaçların tartılması işlemleri yer aldı.
https://tr.sputniknews.com/20181007/tarihi-kopru-gumushane-tas-calindi-sorusturma-1035556324.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054055104_289:0:1489:900_1920x0_80_0_0_c2859a0b2502c30a30d63ad70dd9969f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, hırsız, ağaç, orman, kamyon

‘Orman görevlisiyim’ dedi, 50 ağacı keserek götürdü

17:43 20.02.2022
© İHA / ARİF KAPLAN‘Orman görevlisiyim’ dedi, 50 ağacı keserek götürdü
‘Orman görevlisiyim’ dedi, 50 ağacı keserek götürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© İHA / ARİF KAPLAN
Abone olGoogle news
Antalya’nın Manavgat ilçesinde kendisini orman personeli olarak tanıtan bir kişi yaklaşık 50 ağacı keserek götürdü. Hatta ağaçların kamyona yüklenmesinde, bölgede altyapı çalışmalarında görev alan iş makinesi operatörlerinden de yardım aldı.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sorgun Çamlığı’nda 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda yaklaşık 60 ton çam ağacının kesildikten sonra kamyona yüklenip götürülme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Kamyon terk edilmiş halde bulunurken, sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sorgun Çamlığı'nın sahil tarafında 5 yıldızlı otellerin bulunduğu alanda altyapı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılan yol güzergahında kendisini Orman İşletme Müdürlüğü'nün çalışanı olarak tanıttığı iddia edilen bir kişi ormanlık alanda ağaç kesimi yaptı. Kesilen ağaçlar altyapı çalışmasını gerçekleştiren taşeron firmanın iş makineleri tarafından kamyona yüklenmesinin ardından götürüldü. Yasal olmayan yollarla ağaç kesildiği ihbarını alan Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler, kesim yapılan bölgede incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemede 75 metreküp yaklaşık 60 ton ağacın kesilerek götürüldüğü tespit edilirken, kesimi yapan kişinin F.D. olduğu belirlendi. Jandarma ve orman ekipleri ağaçları keserek götüren F.D.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, ağaçların yüklenmesinde yardım ettikleri belirlenen taşeron firmaya bağlı 3 kepçe operatörü ve şantiye şefi hakkında da cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlem başlatıldı. Manavgat Orman İşletme ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin çalışması sonucunda bölgede bulunan otellerin güvenlik kameralarından ağaçları kesen şüpheli ve ağaçları taşıdığı kamyon belirlendi.
Kısa sürede plakasız kamyon jandarma ekipleri tarafından Side’de ağaçlar arasında park halinde bulundu. Jandarmanın orman ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda kamyonu zabıt altına alarak yediemin otoparkına çektirdi. Ağaçları keserek götürdüğü belirlenen F.D.’nin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Otellere ait güvenlik kamerası görüntülerinde kamyona kepçenin yardım etmesi, kamyonun ağaçları götürmesi, ağaçların tartılması işlemleri yer aldı.
Taş Kemer Köprü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2018
YAŞAM
300 yıllık köprü ortadan kayboldu: 'Taşları söküldü ve çalındı' şüphesi
7 Ekim 2018, 14:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала