https://tr.sputniknews.com/20220220/sanliurfada-800-yillik-han-isot-muzesine-donusuyor-dunyadan-baharatlar-sergilenecek-1054043213.html

Şanlıurfa'da 800 yıllık han 'İsot Müzesi'ne dönüştürülüyor: Dünyadan baharatlar sergilenecek

Şanlıurfa'da 800 yıllık han 'İsot Müzesi'ne dönüştürülüyor: Dünyadan baharatlar sergilenecek

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki restorasyonu tamamlanan Eyyubiler dönemine ait 800 yıllık Han el-Barur, dünyadaki bütün biber tohumlarının yer alacağı isot... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T10:34+0300

2022-02-20T10:34+0300

2022-02-20T10:40+0300

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesine 28 kilometre uzaklıkta, turizm yolu üzerindeki Göktaş Mahallesi'nde bulunan Anadolu sınırları içerisinde kalmış tek Eyyubi hanı olarak bilinen Han el-Barur'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Programı kapsamında 2018 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.Hanın işlevsellik kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği, Harran Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından çeşitli projeler üzerinde çalışmalar devam ediyor.Harran Kaymakamı Cihat Koç, Han el-Barur'da çok güzel bir restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.Tarihi mekana kalıcı bir işlevsellik kazandırılması ve burayı isot müzesi, açık hava oteli ile konaklama merkezine dönüştürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Koç, "Han el-Barur sadece kendisiyle değil, bölgenin tamamıyla birlikte işlevsel bir hale getirmek için çalışma yürütüyoruz" dedi.‘Hindistan ve Çin'den çeşitli baharatların sergilendiği bir alan’Burayı dünya çapında bir ‘müze’ olarak hazırlamayı istediklerini aktaran Koç, şöyle dedi:İsot müzesiyle ilgili Valiliğin yürüttüğü projenin bitme aşamasına geldiğini, 2023 yılı içerisinde Bazda mağaralarıyla birlikte iki projeyi hayata geçirmek istediklerini ifade eden Koç, yürüyüş yollarının da yapılmasıyla birlikte hanın ilkbahar döneminde misafirlerini ağırlamaya başlayacağını kaydetti.12. yüzyıldaki haline dönüyorHanın proje müellifi ve bilimsel restorasyon danışmanı da olan Harran Üniversitesi (HRÜ) Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ise burayla ilgili 1991 yılından itibaren akademik çalışmalara başladıklarını, hanın kitabesine göre buranın Eyyubiler döneminde Hüsameddin Ali tarafından 1219-1220 tarihlerinde yaptırıldığını anlattı:Güler, yapının uzun süre metruk olarak kalması yüzünden büyük bir kısmının yıkıldığını ve restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü aktararak, hanın restorasyonunun 12. yüzyıldaki özgün haline göre gerçekleştirildiklerini belirtti.Tarihi mekanın hemen ön kısmında elle kazılmış 118 metre derinliğinde bir kuyunun bulunduğunu ifade eden Güler, şu anda içerisinde su bulunmayan kuyunun yapılacak çalışmalarla yeniden işlevsellik kazandırılabileceğini söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210221/sanliurfada-biberler-tukendi-sili-biberi-takviyesi-yapildi-biz-acisiz-yasayamayiz-1043863841.html

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