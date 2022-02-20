https://tr.sputniknews.com/20220220/sanliurfada-tatbikat-esnasinda-merdivenden-dusen-itfaiye-eri-agir-yaralandi-1054045787.html

Şanlıurfa'da tatbikat esnasında merdivenden düşen itfaiye eri ağır yaralandı

Şanlıurfa'da tatbikat esnasında merdivenden düşen itfaiye eri ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tatbikat sırasında dengesini kaybeden itfaiye eri Veysel Atçı, 7-8 metre yükseklikteki merdivenden düşerek ağır yaralandı... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T12:18+0300

2022-02-20T12:18+0300

2022-02-20T12:18+0300

türkiye

şanlıurfa

itfaiye

itfaiye ekipleri

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Birecik İtfaiye Müdürlüğü personeli, müdürlük bahçesinde 'atlama yatağını kurma ve atlama' tatbikatı yaptı.Tatbikatta itfaiye eri Veysel Atçı, itfaiye aracı merdivenlerine çıktı. Bu sırada başka bir itfaiye eri, komut vererek merdivenin daha da yukarıya kaldırılmasını istedi. Yaklaşık 7-8 metre yüksekliğe çıkan merdiven, atlama yatağının ucunda durduruldu.Bu sırada başında koruyucu kask bulunan itfaiye eri Atçı, dengesini kaybederek yatağın uç kısmına düştü. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Başı beton zemine çarpan ve ağır yaralanan Atçı, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Buradan Şanlıurfa'ya sevk edilen Atçı'nın beyin kanaması geçirdiği belirtildi. Durumu ağır olan Atçı'nın özel bir hastanenin yoğun bakım servisindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220218/otomobilde-mahsur-kaldi-itfaiye-eri-kucaginda-tasidi-1054000613.html

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şanlıurfa, itfaiye, itfaiye ekipleri