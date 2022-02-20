https://tr.sputniknews.com/20220220/sari-biyiktan-elektrik-zamlarina-gercek-kesit-skeciyle-tepki-fatura-gelince-kendini-boguyor-1054054297.html
'Sarı Bıyık'tan elektrik zamlarına 'Gerçek Kesit' skeciyle tepki: Fatura gelince kendini boğuyor
'Sarı Bıyık'tan elektrik zamlarına 'Gerçek Kesit' skeciyle tepki: Fatura gelince kendini boğuyor
Fenomene dönüşen ‘Gerçek Kesit’ dizisinin 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar, açtığı TikTok hesabında elektrik faturalarına gelen zamlara videoyla tepki gösterdi. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T16:56+0300
2022-02-20T16:56+0300
2022-02-20T17:06+0300
cahit kaşıkçılar
yaşam
sarı bıyık
gerçek kesit
elektrik zammı
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Gerçek Kesit dizisiyle 'Sarı Bıyık' olarak ünlenen Cahit Kaşıkçılar, ‘Gerçek Kesit’ ismiyle TikTok hesabı açtı. TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan Kaşıkçılar, "Kim o?" sorusuna 'Elektrik faturası' yanıtını alınca kendini boğmaya başladı. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi oyuncuya binlerce beğeni getirdi.Flash TV'de ekrana gelen ve daha sonra fenomene dönüşen Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu Kaşıkçılar, TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ido-tatlises-7-bin-liralik-elektrik-faturasini-paylasti-boyle-olmem-fuze-atin-1053391598.html
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cahit kaşıkçılar, sarı bıyık, gerçek kesit, elektrik zammı
'Sarı Bıyık'tan elektrik zamlarına 'Gerçek Kesit' skeciyle tepki: Fatura gelince kendini boğuyor
16:56 20.02.2022 (güncellendi: 17:06 20.02.2022) Abone ol
Fenomene dönüşen ‘Gerçek Kesit’ dizisinin 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar, açtığı TikTok hesabında elektrik faturalarına gelen zamlara videoyla tepki gösterdi.
Gerçek Kesit dizisiyle 'Sarı Bıyık' olarak ünlenen Cahit Kaşıkçılar, ‘Gerçek Kesit’ ismiyle TikTok hesabı açtı. TikTok'ta kendi videolarının paylaşıldığını ve popüler olduğunu öğrenen Kaşıkçılar, "Duydum ki benim videolar çok beğeni alıyormuş, o zaman ben de buradayım" dedi.
Bir videosunda elektrik zamlarına değinen Kaşıkçılar, fatura mizanseni ile fiyatlara dikkat çekti. Videoda kapının çaldığı anları paylaşan Kaşıkçılar, "Kim o?" sorusuna 'Elektrik faturası' yanıtını alınca kendini boğmaya başladı. Artan faturalarla ilgili bu tepkisi oyuncuya binlerce beğeni getirdi.
Flash TV'de ekrana gelen ve daha sonra fenomene dönüşen Gerçek Kesit'in yanı sıra birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan oyuncu Kaşıkçılar, TikTok'ta içerik üretmeye devam edeceğini söyledi.