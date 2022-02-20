https://tr.sputniknews.com/20220220/sesini-duyunca-anladilar-mardinde-tarihi-kilisedeki-cani-calmaya-kalkistilar-1054044233.html

Sesini duyunca anladılar: Mardin'de tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar

Sesini duyunca anladılar: Mardin'de tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi'nin elektrik tesisat kablolarını çalan hırsızlar, bir gün sonra damdaki tarihi çan için... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T11:31+0300

2022-02-20T11:31+0300

2022-02-20T11:35+0300

kilise

türkiye

mardin

hırsızlık

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Mardin, Midyat'ın Işıklar Mahallesi'nde bulunan Süryani Ortodoks Cemaatine mensup Meryem Ana Kilisesi'ne giren şüpheliler, elektrik tesisatı kablolarını çaldı, dün de kilise damında bulunan kuledeki tarihi çanı çalmaya çalıştı. Hırsızlar asılı olduğu yerden çanı koparmaya çalıştı. Çanın sesi çıkınca şüpheliler kaçtı.Çan sesi üzerine mahalleli Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e Haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalınmasının normal bir durum olmadığını polise haber veren Türker, kiliseye geldi.Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kilisede incelemelerde bulunan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve damda ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kilisede parmak izi alarak çalınan malzemelerle ilgili tutanak tutarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.'Mahalleli ‘Çan neden çalıyor?’ diye haber verdi'Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20170918/sur-ermeni-kilisesi-yagma-1030182791.html

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kilise, mardin, hırsızlık