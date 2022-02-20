https://tr.sputniknews.com/20220220/sesini-duyunca-anladilar-mardinde-tarihi-kilisedeki-cani-calmaya-kalkistilar-1054044233.html
Sesini duyunca anladılar: Mardin'de tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar
Sesini duyunca anladılar: Mardin'de tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar
Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi'nin elektrik tesisat kablolarını çalan hırsızlar, bir gün sonra damdaki tarihi çan için... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T11:31+0300
2022-02-20T11:31+0300
2022-02-20T11:35+0300
kilise
türkiye
mardin
hırsızlık
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Mardin, Midyat'ın Işıklar Mahallesi'nde bulunan Süryani Ortodoks Cemaatine mensup Meryem Ana Kilisesi'ne giren şüpheliler, elektrik tesisatı kablolarını çaldı, dün de kilise damında bulunan kuledeki tarihi çanı çalmaya çalıştı. Hırsızlar asılı olduğu yerden çanı koparmaya çalıştı. Çanın sesi çıkınca şüpheliler kaçtı.Çan sesi üzerine mahalleli Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e Haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalınmasının normal bir durum olmadığını polise haber veren Türker, kiliseye geldi.Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kilisede incelemelerde bulunan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve damda ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kilisede parmak izi alarak çalınan malzemelerle ilgili tutanak tutarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.'Mahalleli ‘Çan neden çalıyor?’ diye haber verdi'Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20170918/sur-ermeni-kilisesi-yagma-1030182791.html
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kilise, mardin, hırsızlık
Sesini duyunca anladılar: Mardin'de tarihi kilisedeki çanı çalmaya kalkıştılar
11:31 20.02.2022 (güncellendi: 11:35 20.02.2022) Abone ol
Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi'nin elektrik tesisat kablolarını çalan hırsızlar, bir gün sonra damdaki tarihi çan için geldi. Şüpheliler, söktükleri sırada çalan çanın sesiyle yakalanmaktan korkarak kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Mardin, Midyat'ın Işıklar Mahallesi'nde bulunan Süryani Ortodoks Cemaatine mensup Meryem Ana Kilisesi'ne giren şüpheliler, elektrik tesisatı kablolarını çaldı, dün de kilise damında bulunan kuledeki tarihi çanı çalmaya çalıştı. Hırsızlar asılı olduğu yerden çanı koparmaya çalıştı. Çanın sesi çıkınca şüpheliler kaçtı.
Çan sesi üzerine mahalleli Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker'e Haber verdi. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalınmasının normal bir durum olmadığını polise haber veren Türker, kiliseye geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte kilisede incelemelerde bulunan Türker, penceredeki demir korkulukların bir alet ile kesilerek içeri girildiğini, tüm elektrik tesisatının koparılıp çalındığını, avizenin kırıldığını ve damda ise çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi. Polis ekipleri, kilisede parmak izi alarak çalınan malzemelerle ilgili tutanak tutarak, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
'Mahalleli ‘Çan neden çalıyor?’ diye haber verdi'
Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, şunları söyledi:
"Neden çan çalıyor, diye haber verdiler. Herhangi bir dini tören olmadığı için çanın çalmasının normal olmadığını düşündüm, polise haber vererek kiliseye geldim. Elektrik tesisatının söküp götürmüşler. Avizelerimiz yerlerdeydi. Çanı sökmek istemişler, çan sesi gelince bırakmışlar. Yaklaşık 25 bin lira zarar vermişler. Hırsızların bir an önce yakalanıp adli mercilere teslim edilmelerini istiyoruz."