https://tr.sputniknews.com/20220220/tarlasinda-buldu-meteorit-olabilir-raporu-verildi-saklamak-icin-bankada-kasa-kiralayacak-1054045120.html
Tarlasında buldu, 'Meteorit olabilir' raporu verildi: Saklamak için bankada kasa kiralayacak
Tarlasında buldu, 'Meteorit olabilir' raporu verildi: Saklamak için bankada kasa kiralayacak
Denizli'de geçen yaz tarlasında, bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları bulan Ali Urhan örnek alıp, Ankara Üniversitesi... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T12:01+0300
2022-02-20T12:01+0300
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yaşam
denizli
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Denizli'de Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü. Urhan, taş parçalarından örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü.Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.‘Sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum’54 yaşındaki Ali Urhan, meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211011/catisina-isabet-eden-goktasi-yastigina-dustu-1049700818.html
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göktaşı, denizli
Tarlasında buldu, 'Meteorit olabilir' raporu verildi: Saklamak için bankada kasa kiralayacak
12:01 20.02.2022 (güncellendi: 12:05 20.02.2022) Abone ol
Denizli'de geçen yaz tarlasında, bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları bulan Ali Urhan örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne götürdü. Yapılan incelemede taşın 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit olabileceği tespit edildi.
Denizli'de Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü. Urhan, taş parçalarından örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü.
Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.
‘Sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum’
54 yaşındaki Ali Urhan, meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyledi:
"Testlerle meteorit olabileceğini kanıtladık. Meteorların alıcısı genellikle yurt dışından oluyormuş, ben de taşı satmak istiyorum. Gramını yaklaşık 60 dolardan alıyorlarmış, meteor tarlama düştüğü için sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum. Taşın güvenliği için bankada kasa kiralayıp, orada saklayacağım. Bana ulaşan biri Bulgaristan'a gitmemiz gerektiğini ve alıcıların orada olacağını söyledi. Can güvenliğimden endişe edip, gitmedim."