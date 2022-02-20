https://tr.sputniknews.com/20220220/tarlasinda-buldu-meteorit-olabilir-raporu-verildi-saklamak-icin-bankada-kasa-kiralayacak-1054045120.html

Tarlasında buldu, 'Meteorit olabilir' raporu verildi: Saklamak için bankada kasa kiralayacak

Tarlasında buldu, 'Meteorit olabilir' raporu verildi: Saklamak için bankada kasa kiralayacak

Denizli'de geçen yaz tarlasında, bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları bulan Ali Urhan örnek alıp, Ankara Üniversitesi... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T12:01+0300

2022-02-20T12:01+0300

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göktaşı

yaşam

denizli

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Denizli'de Çivril ilçesinin kırsal Yamanlar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve iki çocuk babası Ali Urhan, geçen yaz tarlasını sularken bölgeye has olmayan koyu renkli farklı yapısıyla dikkat çeken taş parçaları buldu ve bunları toplayıp evine götürdü. Urhan, taş parçalarından örnek alıp, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (YEBİM) götürdü.Merkezde Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu ve ekibi tarafından taş örneklerinin yapılan incelemesinde 49 ayrı element taşıdığı ve meteorit (gök taşı) olabileceği tespit edildi. YEBİM tarafından verilen değerlendirmede, "Örneğin göstermiş olduğu doku, mineral bileşimi ve kimyasal özelliği meteorit olabileceğini göstermektedir" denildi.‘Sanki piyango bana çıkmış gibi hissediyorum’54 yaşındaki Ali Urhan, meteorit olabileceği değerlendirilen magmatik taş parçalarının yaklaşık 2 kilogram olduğunu ve satmak istediğini söyledi:

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denizli

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göktaşı, denizli