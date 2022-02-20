https://tr.sputniknews.com/20220220/tekirdagin-sarkoy-ilcesine-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054059420.html

Tekirdağ açıklarında 4,1 büyüklüğünde, Datça açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tekirdağ açıklarında 4,1 büyüklüğünde, Datça açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD' dan gelen açıklamaya göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta ve 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T23:32+0300

2022-02-20T23:32+0300

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deprem

afad

tekirdağ

türkiye

muğla

datça

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

tekirdağ

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deprem, afad, tekirdağ, muğla, datça