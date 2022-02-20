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Tekirdağ açıklarında 4,1 büyüklüğünde, Datça açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tekirdağ açıklarında 4,1 büyüklüğünde, Datça açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD' dan gelen açıklamaya göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta ve 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-20T23:48+0300
deprem
afad
tekirdağ
türkiye
muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiMuğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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deprem, afad, tekirdağ, muğla, datça

Tekirdağ açıklarında 4,1 büyüklüğünde, Datça açıklarında ise 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

23:32 20.02.2022 (güncellendi: 23:48 20.02.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© DHA
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AFAD' dan gelen açıklamaya göre Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine 6.25 km yakınlıkta ve 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında da 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 23.20'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.47'de Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 29,26 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Datça ilçesine 39,71 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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