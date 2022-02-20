https://tr.sputniknews.com/20220220/tinder-avcisindan-netflix-belgeseline-yanit-kadinlari-dolandirmadim-bu-da-yeni-kiz-arkadasim-1054055424.html

'Tinder Avcısı'ndan Netflix belgeseline yanıt: Kadınları dolandırmadım, bu da yeni kız arkadaşım

'Tinder Avcısı'ndan Netflix belgeseline yanıt: Kadınları dolandırmadım, bu da yeni kız arkadaşım

Kısa sürede dünya çapında 50 milyondan fazla kişinin izlediği Tinder Avcısı belgeseliyle nasıl kadınları kandırarak milyonlarca dolarlarını çaldığı ifşa olan... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T18:17+0300

2022-02-20T18:17+0300

2022-02-20T18:21+0300

yaşam

netflix

tinder

avcı

belgesel

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Netflix'in 'Tinder Swindler' (Tinder Avcısı) belgeseline konu olan 31 yaşındaki İsrailli Shimon Hayut, kadınları aşkına inandırıp milyonlarca dolarını alarak kaçmasını ifşa eden belgeselin yayımlanmasına rağmen kendine yeni bir kız arkadaş bulmayı başardığını duyurdu. Modellik yapan kız arkadaşının belgesele rağmen terk etmediği 'Tinder Avcısı', "Ben bir canavar değilim. Dünyanın en muhteşem centilmeniyim" mesajını verdi. Belgesele göre 2018-19'da kendisine Rus-İsrailli elmas taciri Lev Leviev’in oğlu Simon Leviev kimliği ve çok lüks bir yaşam sürme görüntüsü veren, kadınları aşkına ve bağlılığına inandırdıktan sonra tehlikede olduğu ve düşmanlarından kaçmak için ihtiyaç duyduğunu söyleyerek büyük miktarlarda para vermeye ikna eden Hayut, bu ay kumpasının tüm dünyaya ifşa olmasının ardından üzerine gelen tepki selini savuşturmaya yönelik açıklamalar yaptı. 2019'da dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilikten suçlu bulunup hapishanede 5 ay geçirdikten sonra Mayıs 2020'de 'iyi davranıştan' serbest bırakılan Hayut, bu ay başında yayımlanan belgeselin 50 milyondan fazla izlenmesi sonrası, ilk röportajını CBS Media'ya bağlı Inside Edition'a verdi.Yarın ve salı günü iki bölüm halinde yayımlanacak röportajın tanıtımına göre, 'belgeselin kendisini tümüyle yanlış yansıttığını' iddia eden Hayut, 'sadece Tinder uygulaması üzerinden kızlarla tanışmak isteyen bekar bir erkek olduğunu, bir canavar olmadığını' savundu.Model kız arkadaşı Kat Konlin'i yanına alarak konuşan Hayut "Ben bir 'Tinder Avcısı' değilim. Dolandırıcı değilim, sahte değilim. İnsanlar beni tanımıyor, o yüzden beni yargılayamazlar" diyerek 'en muhteşem centilmen' olduğunu öne sürdü. Inside Edition, İsrailli model Konlin'in neden Hayut'a bağlı kalmaya devam ettiğini röportaj yayınında paylaşmayı vaat etti.Belgesele göre Tinder'da tanıştığı kadınları diğer kurbanlardan aldığı paraları kullanarak cömert geziler ve hediyelerle ihya eden elmas taciri Leviev kimliği altındaki Hayut, daha sonra güvenlik endişeleri gerekçesiyle koruma ihtiyacı yalanıyla kadınlardan yüz binlerce dolar istedi. Hapisten çıktıktan sonra da lüks bir hayatın tadını çıkarırken fotoğraflarını paylaşmaya devam eden Hayut, yatta parti yapar, pahalı restoranlarda yemek yer, beş yıldızlı otellerde kalır, sayısız helikopter gezintisi yapar, paraşütle atlar ve tüm dünyada tatil yaparken görüldü. Belgeselden sonra tepkiler üzerine bir süre kaldırılan Instagram hesabının hikayesinde şu mesajı yayımladı: "Gelecek birkaç gün içinde hem ilgili taraflara hem de kendime anlatmanın en iyi ve en saygılı yolunu belirlediğimde hikayeyi kendi bakış açımdan paylaşacağım. O zamana kadar lütfen açık fikirli ve yürekli olun."

https://tr.sputniknews.com/20220208/tinder-avcisi-icin-karar-verildi-tum-hesaplari-kalici-olarak-kaldirildi-1053613274.html

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netflix, tinder, avcı, belgesel