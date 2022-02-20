https://tr.sputniknews.com/20220220/yazar-perker-haberdar-olmasak-da-anadoluda-saman-kulturu-halen-var-1054070656.html

Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu'da Şaman kültürü halen var

Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu'da Şaman kültürü halen var

Yazar Perker, “Anadolu’da halen var olan fakat var olunduğundan bile haberdar olunmayan Şaman kültürü, Şinto kitabımda kendini ortaya çıkarttı. Benim şintoizme... 20.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-20T23:42+0300

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yazar

görüş

şaman

anadolu

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Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu’da Şaman kültürü halen var Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu’da Şaman kültürü halen var

Yazar Aslı Perker, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.'Sufle' adlı romanı 24 dile çevrilen Aslı Perker, ‘Şinto'nun Yolu Doğanın Kalbine Gider’ adlı kitabına ilişkin konuştu. Perker, Anadolu’yu çok severim, özellikle Anadolu’nun toprağını çok severim. Orada çok fazla doğayla başbaşa kalabildim. Anadolu’da halen var olan fakat var olunduğundan bile haberdar olunmayan Şaman kültürü, Şinto kitabımda kendini ortaya çıkarttı. Benim şintoizme bu kadar ilgi duymamın sebebi bence şaman kültürüyle yoğrulmuş olmamdan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Perker, “Stoa felsefesi benim için çok önemliydi. Sufle’yi yazarken Stoa felsefesiyle tanıştım ve kendime çok yakın buldum… Bizim bir ego kişiliğimiz var, bizi bu yönetiyor. Bir de içimizde ‘bilinç’ var. Bunu yakalayabilirsek hırslarımızdan ve hırsların getirdiği mutsuzluklardan sıyrılabiliyoruz” dedi.“Dışarıdan gelecek şeylerin beni mutlu etmesi fikrini, çok erken yaşta bıraktım” diyen Perker, şöyle davet etti:

https://tr.sputniknews.com/20210911/cinsel-saldiri-sucundan-yargilanan-guney-koreli-yazarin-savunmasindan-samanlik-bana-agir-geldi-1048820941.html

anadolu

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2022

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

yazar, şaman, anadolu