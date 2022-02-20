https://tr.sputniknews.com/20220220/yazar-perker-haberdar-olmasak-da-anadoluda-saman-kulturu-halen-var-1054070656.html
Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu'da Şaman kültürü halen var
Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu'da Şaman kültürü halen var
Yazar Perker, “Anadolu’da halen var olan fakat var olunduğundan bile haberdar olunmayan Şaman kültürü, Şinto kitabımda kendini ortaya çıkarttı. Benim şintoizme... 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T23:42+0300
2022-02-20T23:42+0300
2022-02-21T11:50+0300
yazar
görüş
şaman
anadolu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054070631_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c50381b5288d79784b36f213c452c2ec.jpg
Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu’da Şaman kültürü halen var
Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu’da Şaman kültürü halen var
Yazar Aslı Perker, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.'Sufle' adlı romanı 24 dile çevrilen Aslı Perker, ‘Şinto'nun Yolu Doğanın Kalbine Gider’ adlı kitabına ilişkin konuştu. Perker, Anadolu’yu çok severim, özellikle Anadolu’nun toprağını çok severim. Orada çok fazla doğayla başbaşa kalabildim. Anadolu’da halen var olan fakat var olunduğundan bile haberdar olunmayan Şaman kültürü, Şinto kitabımda kendini ortaya çıkarttı. Benim şintoizme bu kadar ilgi duymamın sebebi bence şaman kültürüyle yoğrulmuş olmamdan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.Perker, “Stoa felsefesi benim için çok önemliydi. Sufle’yi yazarken Stoa felsefesiyle tanıştım ve kendime çok yakın buldum… Bizim bir ego kişiliğimiz var, bizi bu yönetiyor. Bir de içimizde ‘bilinç’ var. Bunu yakalayabilirsek hırslarımızdan ve hırsların getirdiği mutsuzluklardan sıyrılabiliyoruz” dedi.“Dışarıdan gelecek şeylerin beni mutlu etmesi fikrini, çok erken yaşta bıraktım” diyen Perker, şöyle davet etti:
https://tr.sputniknews.com/20210911/cinsel-saldiri-sucundan-yargilanan-guney-koreli-yazarin-savunmasindan-samanlik-bana-agir-geldi-1048820941.html
anadolu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054070631_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_9d5c239e41971e30a806a29abc20426d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Serhat Sarısözen
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg
yazar, şaman, anadolu
Yazar Perker: Haberdar olmasak da Anadolu'da Şaman kültürü halen var
23:42 20.02.2022 (güncellendi: 11:50 21.02.2022) Abone ol
Yazar Perker, “Anadolu’da halen var olan fakat var olunduğundan bile haberdar olunmayan Şaman kültürü, Şinto kitabımda kendini ortaya çıkarttı. Benim şintoizme bu kadar ilgi duymamın sebebi bence şaman kültürüyle yoğrulmuş olmamdan kaynaklanıyor” dedi.
Yazar Aslı Perker, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğu oldu.
'Sufle' adlı romanı 24 dile çevrilen Aslı Perker, ‘Şinto'nun Yolu Doğanın Kalbine Gider’ adlı kitabına ilişkin konuştu. Perker, Anadolu’yu çok severim, özellikle Anadolu’nun toprağını çok severim. Orada çok fazla doğayla başbaşa kalabildim. Anadolu’da halen var olan fakat var olunduğundan bile haberdar olunmayan Şaman kültürü, Şinto kitabımda kendini ortaya çıkarttı. Benim şintoizme bu kadar ilgi duymamın sebebi bence şaman kültürüyle yoğrulmuş olmamdan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.
Perker, “Stoa felsefesi benim için çok önemliydi. Sufle’yi yazarken Stoa felsefesiyle tanıştım ve kendime çok yakın buldum… Bizim bir ego kişiliğimiz var, bizi bu yönetiyor. Bir de içimizde ‘bilinç’ var. Bunu yakalayabilirsek hırslarımızdan ve hırsların getirdiği mutsuzluklardan sıyrılabiliyoruz” dedi.
“Dışarıdan gelecek şeylerin beni mutlu etmesi fikrini, çok erken yaşta bıraktım” diyen Perker, şöyle davet etti:
“Biz milliyetçi miyiz? Her geçen gün katlettiğimiz doğayı, toprağı biz seviyor muyuz? Hayatı yaşamayı sevmek, seni alıyor, sana vatanını da sevdiriyor. Hayatı seversen, vatanperver olursun… İklim krizinin yolu da sevgiden geçiyor. Sevmediğin şeyi korumak istemezsin, umursamazsın.”