Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220220/yunanistandaki-feribot-yangininda-kaybolan-yolculardan-biri-bulundu--1054043553.html
Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu
Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribotta kayıp listesindeki bir kişi sağ bulundu. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T10:49+0300
2022-02-20T10:52+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054043605_0:223:3245:2048_1920x0_80_0_0_1e07b79fe0feb2b790e905fdb5259813.jpg
yunanistan
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054043605_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_7c53b2a3751bcf70c456c31f21bc22d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, feribot, italya

Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu

10:49 20.02.2022 (güncellendi: 10:52 20.02.2022)
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANEYunanistan'da yanan feribot
Yunanistan'da yanan feribot - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribotta kayıp listesindeki bir kişi sağ bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала