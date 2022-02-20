https://tr.sputniknews.com/20220220/yunanistandaki-feribot-yangininda-kaybolan-yolculardan-biri-bulundu--1054043553.html
Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu
Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribotta kayıp listesindeki bir kişi sağ bulundu. 20.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-20T10:49+0300
2022-02-20T10:49+0300
2022-02-20T10:52+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054043605_0:223:3245:2048_1920x0_80_0_0_1e07b79fe0feb2b790e905fdb5259813.jpg
yunanistan
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/14/1054043605_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_7c53b2a3751bcf70c456c31f21bc22d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, feribot, italya
Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan yolculardan biri bulundu
10:49 20.02.2022 (güncellendi: 10:52 20.02.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribotta kayıp listesindeki bir kişi sağ bulundu.