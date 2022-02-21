NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

Steph Curry'in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile skoru 163'e çıkararak takımının maçı almasını sağladı. Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı. Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı.