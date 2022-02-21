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NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı
NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı
ABD Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçında, LeBron James'in kaptanlık ettiği 'Team LeBron', Kevin Durant'ın kaptanlığındaki 'Team Durant'ı 163'e... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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фото, nba, all star, lebron james, kevin durant

NBA All Star-2022 final maçını LeBron James'in takımı kazandı

09:13 21.02.2022
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ABD Basketbol Ligi (NBA) All Star-2022'nin final maçında, LeBron James'in kaptanlık ettiği 'Team LeBron', Kevin Durant'ın kaptanlığındaki 'Team Durant'ı 163'e 160 yendi.
© REUTERS / David Richard

Bu yıl 71.'si düzenlenen ve NBA'in en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022'nin son maçı Cleveland'da yapıldı. LeBron James'in takımı, Team LeBron, Kevin Durant'ın takımı Team Durrant'ı 163-160 skorla yendi.

Bu yıl 71.&#x27;si düzenlenen ve NBA&#x27;in en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022&#x27;nin son maçı Cleveland&#x27;da yapıldı. LeBron James&#x27;in takımı, Team LeBron, Kevin Durant&#x27;ın takımı Team Durrant&#x27;ı 163-160 skorla yendi. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / David Richard

Bu yıl 71.'si düzenlenen ve NBA'in en iyi 24 basketbolcusunun LeBron James ve Kevin Durant kaptanlığında kozlarını paylaştığı NBA All Star-2022'nin son maçı Cleveland'da yapıldı. LeBron James'in takımı, Team LeBron, Kevin Durant'ın takımı Team Durrant'ı 163-160 skorla yendi.

© REUTERS / Kyle Terada

Steph Curry'in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile skoru 163'e çıkararak takımının maçı almasını sağladı. Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı. Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı.

Steph Curry&#x27;in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper&#x27;ı ile skoru 163&#x27;e çıkararak takımının maçı almasını sağladı. Team LeBron&#x27;da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı. Team Durant&#x27;ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı. - Sputnik Türkiye
2/5
© REUTERS / Kyle Terada

Steph Curry'in 50 sayı ve 16 üçlük ile All-Star rekoru kırdığı maçta 24 sayı, altı ribaund ve sekiz asist yapan LeBron ise bir geri dönüş jumper'ı ile skoru 163'e çıkararak takımının maçı almasını sağladı. Team LeBron'da Giannis Antetokounmpo ise 30 sayı, 12 ribaund ve 6 asist yaptı. Team Durant'ta ise Joel Embiid 36 sayı 10 ribaund ve 4 asistle öne çıktı.

© REUTERS / David Richard

NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de Boston Gardında oynanmıştı ve her yıl şubat ayının sonlarına doğru oynanıyor.

NBA&#x27;in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951&#x27;de Boston Gardında oynanmıştı ve her yıl şubat ayının sonlarına doğru oynanıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / David Richard

NBA'in 24 yıldız oyuncusunu karşı karşıya getiren NBA All-Star maçı ilk kez 2 Mart 1951'de Boston Gardında oynanmıştı ve her yıl şubat ayının sonlarına doğru oynanıyor.

© REUTERS / David Richard

Üç günlük etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

Üç günlük etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© REUTERS / David Richard

Üç günlük etkinlikte her takım, taraftar, oyuncu ve medya oylamasının bir kombinasyonu ile seçilirken, baş antrenörler 7 yedek oyuncuyu seçiyor.

© REUTERS / David Richard

2018'den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyor.

2018&#x27;den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© REUTERS / David Richard

2018'den beri, en çok oy alan oyuncular takım kaptanları olarak belirleniyor ve kuruldan bağımsız olarak takımlarını oluşturmak için All-Star havuzundan seçim yapabiliyor.

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