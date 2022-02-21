Avustralya'nın sınırları açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı

Avustralya’nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, "Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.