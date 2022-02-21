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Avustralya'nın sınırları açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı
Avustralya'nın sınırları açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı
Avustralya, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla aldığı sıkı tedbirler kapsamında vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020’de... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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Avustralya'nın sınırları açmasıyla çift doz aşılı ilk ziyaretçiler ülkeye ulaştı

12:26 21.02.2022 (güncellendi: 12:29 21.02.2022)
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Avustralya, Kovid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla aldığı sıkı tedbirler kapsamında vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındakilere Mart 2020’de kapattığı ülke sınırlarını bugün çift doz aşılı ziyaretçilere yeniden açtı.
© REUTERS / STRINGER

Tedbirler çerçevesinde yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının açılmasıyla, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçilerle birlikte Los Angeles'tan gelen ilk uçağın sabah erken saatlerde Sydney Havalimanı'na indiği açıklandı.

Tedbirler çerçevesinde yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının açılmasıyla, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçilerle birlikte Los Angeles&#x27;tan gelen ilk uçağın sabah erken saatlerde Sydney Havalimanı&#x27;na indiği açıklandı. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / STRINGER

Tedbirler çerçevesinde yaklaşık 700 gündür kapalı olan ülke sınırlarının açılmasıyla, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıran ziyaretçilerle birlikte Los Angeles'tan gelen ilk uçağın sabah erken saatlerde Sydney Havalimanı'na indiği açıklandı.

© REUTERS / STRINGER

Ülkeye gelen ilk ziyaretçileri Sydney Havalimanı'nda karşılayan Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamasında, sınırların açılmasıyla Kovid-19 yasakları döneminde sıkıntı yaşayan turizm sektörünün canlanacağını belirtti.

Ülkeye gelen ilk ziyaretçileri Sydney Havalimanı&#x27;nda karşılayan Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamasında, sınırların açılmasıyla Kovid-19 yasakları döneminde sıkıntı yaşayan turizm sektörünün canlanacağını belirtti. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / STRINGER

Ülkeye gelen ilk ziyaretçileri Sydney Havalimanı'nda karşılayan Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan açıklamasında, sınırların açılmasıyla Kovid-19 yasakları döneminde sıkıntı yaşayan turizm sektörünün canlanacağını belirtti.

© REUTERS / STRINGER

Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya olmak üzere diğer ülkelerden toplam 56 uçaktan 27’sinin Sydney’e ineceğini açıklayan Bakan Tehan, ‘‘Turizm sektörü için harika bir haber, 21 Şubat 2022'den itibaren Avustralya'ya seyahat edebilecek 1.2 milyondan fazla öğrenci, ziyaretçi ve çalışma vizesi sahibi kişi var’’ ifadelerini kullandı.

Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya olmak üzere diğer ülkelerden toplam 56 uçaktan 27’sinin Sydney’e ineceğini açıklayan Bakan Tehan, ‘‘Turizm sektörü için harika bir haber, 21 Şubat 2022&#x27;den itibaren Avustralya&#x27;ya seyahat edebilecek 1.2 milyondan fazla öğrenci, ziyaretçi ve çalışma vizesi sahibi kişi var’’ ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
3/5
© REUTERS / STRINGER

Başta ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya olmak üzere diğer ülkelerden toplam 56 uçaktan 27’sinin Sydney’e ineceğini açıklayan Bakan Tehan, ‘‘Turizm sektörü için harika bir haber, 21 Şubat 2022'den itibaren Avustralya'ya seyahat edebilecek 1.2 milyondan fazla öğrenci, ziyaretçi ve çalışma vizesi sahibi kişi var’’ ifadelerini kullandı.

© REUTERS / STRINGER

Avustralya’nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, "Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya’nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, &quot;Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz&quot; değerlendirmesinde bulundu. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / STRINGER

Avustralya’nın ülke sınırlarını kapatmasının yanı sıra aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19’a karşı en iyi mücadele eden ülkelerden bir olduğunu vurgulayan Tehan, "Salgını başarıyla yönetiyoruz ve virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Avustralyalılar denizaşırı ülkelere seyahat ediyor ve uluslararası ziyaretçileri de ülkemize bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

© REUTERS / STRINGER

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında ülke sınırları, Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı. Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında ülke sınırları, Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı. Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti. - Sputnik Türkiye
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© REUTERS / STRINGER

İlk Kovid-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da vaka sayıların yükselişe geçmesiyle alınan tedbirler kapsamında ülke sınırları, Avustralya vatandaşları ve daimi oturma izni olanların dışındaki yabancı ülke vatandaşlarına 2020 Mart sonunda kapatılmıştı. Zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, olağanüstü hal ve tam kapanma gibi sıkı tedbirlerle mücadelenin yürütüldüğü ülkede, yurt dışındaki Avustralya vatandaşları ve daimi izni olanların geri dönüşüne de aylık kota sınırlaması getirilmişti.

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