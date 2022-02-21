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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/ab-ukrayna-kara-listesine-5-rus-vatandasini-daha-dahil-etti-1054093155.html
AB, ‘Ukrayna’ kara listesine 5 Rus vatandaşını daha dahil etti
AB, ‘Ukrayna’ kara listesine 5 Rus vatandaşını daha dahil etti
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’daki krizle ilgili yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarının listesini genişletti. Kara listeye, üçü Kırımlı milletvekili 5 Rus... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:27+0300
2022-02-21T21:27+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
yaptırım
ukrayna krizi
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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ü temsil eden milletvekilleri Aleksey Çernyak, Leonid Babaşov ve Tatyana Lobaç ile Sivastopol Seçim Komisyonu üyeleri Nina Faustova ve Aleksandr Çmıhalov, AB’nin Ukrayna kriziyle ilgili ‘kara listeye’ alındı.AB’li yetkililerin görüşüne göre, yaptırım listesine alınan kişiler, “Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ün Rusya’ya daha fazla entegrasyonu doğrultusunda hareket etti”.Rus vatandaşları, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını bozan veya tehdit eden eylem ve politikaları aktif olarak desteklemekle” suçlandı.--
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rusya, ab, yaptırım, ukrayna krizi

AB, ‘Ukrayna’ kara listesine 5 Rus vatandaşını daha dahil etti

21:27 21.02.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev / Fotoğraf bankasına girRusya-Avrupa Birliği
Rusya-Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / Vladimir Sergeev
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Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’daki krizle ilgili yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarının listesini genişletti. Kara listeye, üçü Kırımlı milletvekili 5 Rus vatandaşı dahil edildi.
Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ü temsil eden milletvekilleri Aleksey Çernyak, Leonid Babaşov ve Tatyana Lobaç ile Sivastopol Seçim Komisyonu üyeleri Nina Faustova ve Aleksandr Çmıhalov, AB’nin Ukrayna kriziyle ilgili ‘kara listeye’ alındı.
AB’li yetkililerin görüşüne göre, yaptırım listesine alınan kişiler, “Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ün Rusya’ya daha fazla entegrasyonu doğrultusunda hareket etti”.
Rus vatandaşları, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını bozan veya tehdit eden eylem ve politikaları aktif olarak desteklemekle” suçlandı.
--
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