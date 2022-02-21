https://tr.sputniknews.com/20220221/ab-ukrayna-kara-listesine-5-rus-vatandasini-daha-dahil-etti-1054093155.html

AB, ‘Ukrayna’ kara listesine 5 Rus vatandaşını daha dahil etti

AB, ‘Ukrayna’ kara listesine 5 Rus vatandaşını daha dahil etti

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna’daki krizle ilgili yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarının listesini genişletti. Kara listeye, üçü Kırımlı milletvekili 5 Rus... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T21:27+0300

2022-02-21T21:27+0300

2022-02-21T21:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ab

yaptırım

ukrayna krizi

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Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ü temsil eden milletvekilleri Aleksey Çernyak, Leonid Babaşov ve Tatyana Lobaç ile Sivastopol Seçim Komisyonu üyeleri Nina Faustova ve Aleksandr Çmıhalov, AB’nin Ukrayna kriziyle ilgili ‘kara listeye’ alındı.AB’li yetkililerin görüşüne göre, yaptırım listesine alınan kişiler, “Kırım Cumhuriyeti ve Sivastopol’ün Rusya’ya daha fazla entegrasyonu doğrultusunda hareket etti”.Rus vatandaşları, “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını bozan veya tehdit eden eylem ve politikaları aktif olarak desteklemekle” suçlandı.--

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rusya, ab, yaptırım, ukrayna krizi