https://tr.sputniknews.com/20220221/ab-ve-turkiye-ukrayna-konusunda-abd-ve-ingiltereye-gore-cok-daha-ilimli-durus-sergiliyor-1054091397.html
‘AB ve Türkiye, Ukrayna konusunda ABD ve İngiltere’ye göre çok daha ılımlı duruş sergiliyor’
‘AB ve Türkiye, Ukrayna konusunda ABD ve İngiltere’ye göre çok daha ılımlı duruş sergiliyor’
ABD ve İngiltere, Ukrayna’yla ilgili gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Rus uzman Aleksandrov, Batı’nın dünya kamuoyunda Rusya’nın saldırgan olduğu... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:23+0300
2022-02-21T20:23+0300
2022-02-21T20:23+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
rusya
donbass
abd
bm
minsk
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Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Askeri-Politik Araştırmalar Merkezi’nin kıdemli uzmanı Mihail Aleksandrov, Sputnik’e açıklamasında, “ABD ve İngiltere, son açıklamalarıyla saldırganın Rusya olduğu iddiasını kanıtlamaya çalışıyor. Bu bağlamda, Moskova’yı misilleme eylemlere kışkırtmaya çalışıyorlar. Batı, Rusya’nın Donbass’ı savunacağını çok iyi biliyor. Rusya bunu inkar etmiyor. Vladimir Putin çok net biçimde, Rusya’nın Donbass’ı yalnız bırakmayacağını söyledi. Ama Batı, dünya kamuoyunda saldırganın Rusya olduğu izlenimini oluşturmak istiyor. Bunun için Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmak üzere olduğuna dair düzenli açıklamalar yapıyorlar” ifadesini kullandı.ABD ve İngiltere’nin yıkıcı söylemine karşın Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin ılımlı yaklaşımlarının dikkat çekici olduğunu dile getiren Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:“BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi, artı Ukrayna, Almanya ve Türkiye şeklinde yeni müzakere formatıyla ilgili fikir ortaya atıldı. Bu türden tüm yeni tekliflerin bir kez daha uluslararası topluluğun dikkatini bozmaya ve Kiev rejimine karşı kararlı tedbirlerin alınmasını geciktirmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut kararını yerine getirmezken yeni format oluşturmak anlamsız ve gereksiz bir uğraş. Kiev’in amacı, Donbass’ı, insanların yaşayamayacağı bir yıkıma sürüklemek. Amaç, insanlar isyan etsin ve direnişe son versin. Bu sonu olmayan ve anlamsız tekliflere aldanmamak lazım. BM Güvenlik Konseyi bu sorunu çoktan halledebilirdi. Zamanında BM Güvenlik Konseyi, bir karar aldı ve bu karar Minsk Anlaşmasıyla ilgiliydi. Bu karar şimdi de yürürlükte. Ancak Güvenlik Konseyi, BM Antlaşması’nın öngördüğü gibi, Ukrayna'ya karşı sekiz yıldır herhangi bir zorlayıcı eylemde bulunmadı. Oysa saldırgana karşı askeri ve ekonomik tedbirler alınabilirdi. Bu yüzden şimdi yeni bir format oluşturmak tamamen anlamsız ve gereksiz bir uğraş. Her şey aslında çok basit, Ukrayna’yı mevcut uluslararası yasal belgeleri yerine getirmeye zorlamak lazım”
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Amur Gadjiev
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ukrayna krizi, rusya, donbass, abd, bm, minsk
‘AB ve Türkiye, Ukrayna konusunda ABD ve İngiltere’ye göre çok daha ılımlı duruş sergiliyor’
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ABD ve İngiltere, Ukrayna’yla ilgili gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Rus uzman Aleksandrov, Batı’nın dünya kamuoyunda Rusya’nın saldırgan olduğu izlenimini oluşturmaya çalıştığını, tüm açıklamaların bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Moskova Devlet Dışişleri Üniversitesi (MGIMO) Askeri-Politik Araştırmalar Merkezi’nin kıdemli uzmanı Mihail Aleksandrov, Sputnik’e açıklamasında, “ABD ve İngiltere, son açıklamalarıyla saldırganın Rusya olduğu iddiasını kanıtlamaya çalışıyor. Bu bağlamda, Moskova’yı misilleme eylemlere kışkırtmaya çalışıyorlar. Batı, Rusya’nın Donbass’ı savunacağını çok iyi biliyor. Rusya bunu inkar etmiyor. Vladimir Putin çok net biçimde, Rusya’nın Donbass’ı yalnız bırakmayacağını söyledi. Ama Batı, dünya kamuoyunda saldırganın Rusya olduğu izlenimini oluşturmak istiyor. Bunun için Rusya’nın Ukrayna'ya saldırmak üzere olduğuna dair düzenli açıklamalar yapıyorlar” ifadesini kullandı.
ABD ve İngiltere’nin yıkıcı söylemine karşın Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’nin ılımlı yaklaşımlarının dikkat çekici olduğunu dile getiren Rus uzman, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi, artı Ukrayna, Almanya ve Türkiye şeklinde yeni müzakere formatıyla ilgili fikir ortaya atıldı. Bu türden tüm yeni tekliflerin bir kez daha uluslararası topluluğun dikkatini bozmaya ve Kiev rejimine karşı kararlı tedbirlerin alınmasını geciktirmeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Ukrayna, BM Güvenlik Konseyi’nin mevcut kararını yerine getirmezken yeni format oluşturmak anlamsız ve gereksiz bir uğraş. Kiev’in amacı, Donbass’ı, insanların yaşayamayacağı bir yıkıma sürüklemek. Amaç, insanlar isyan etsin ve direnişe son versin. Bu sonu olmayan ve anlamsız tekliflere aldanmamak lazım. BM Güvenlik Konseyi bu sorunu çoktan halledebilirdi. Zamanında BM Güvenlik Konseyi, bir karar aldı ve bu karar Minsk Anlaşmasıyla ilgiliydi. Bu karar şimdi de yürürlükte. Ancak Güvenlik Konseyi, BM Antlaşması’nın öngördüğü gibi, Ukrayna'ya karşı sekiz yıldır herhangi bir zorlayıcı eylemde bulunmadı. Oysa saldırgana karşı askeri ve ekonomik tedbirler alınabilirdi. Bu yüzden şimdi yeni bir format oluşturmak tamamen anlamsız ve gereksiz bir uğraş. Her şey aslında çok basit, Ukrayna’yı mevcut uluslararası yasal belgeleri yerine getirmeye zorlamak lazım”