https://tr.sputniknews.com/20220221/abdnin-avrupada-hegemonya-restorasyonu-icin-rusya-kullanisli-dusman-ukrayna-bunun-araci-oldu--1054140898.html

'ABD'nin Avrupa'da hegemonya restorasyonu için Rusya 'kullanışlı düşman, Ukrayna bunun aracı oldu'

'ABD'nin Avrupa'da hegemonya restorasyonu için Rusya 'kullanışlı düşman, Ukrayna bunun aracı oldu'

Yıldızoğlu’na göre, esas sorun Soğuk Savaş sonrası yeni düzenin kurulamaması. ABD'nin hegemonya restorasyonu için Avrupa'da Rusya'yı 'kullanışlı düşman'... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T23:02+0300

2022-02-21T23:02+0300

2022-02-23T11:44+0300

eksen

ukrayna krizi

ergin yıldızoğlu

rusya

abd

çin

tayvan

türkiye

avrupa birliği

ikinci dünya savaşı

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'ABD'nin Avrupa'da hegemonya restorasyonu için Rusya 'kullanışlı düşman, Ukrayna bunun aracı oldu' 'ABD'nin Avrupa'da hegemonya restorasyonu için Rusya 'kullanışlı düşman, Ukrayna bunun aracı oldu'

Tüm dünyanın dikkati ABD ve NATO'nun genişleme projesi üzerinden Ukrayna'ya ve Rusya'ya çevrilmişken, 2014'den bu yana dondurulmuş haldeki bu krizin neden bugün alevlendiği soruları öne çıkıyor. Biden yönetiminin 2021'de iş başına gelmesiyle Avrupa topraklarında 'Ukrayna' Asya'da ise 'Tayvan'ı merkezine alan bir kriz hali belirdi. ABD yönetiminin 'hegemonya yitimi' yaşadığı tartışmaları eşliğinde iki cephede birden giriştiği tırmandırma hamleleriyle 'büyük güç mücadelesinin' nereye gideceği merak ediliyor.ABD'nin 'hegemonya restorasyonu' çabalarını Cumhuriyet gazetesi yazarı, iktisatçı Ergin Yıldızoğlu ile konuştuk.'Buradaki kavram ‘tehlike kalktı’ meselesi'Ergin Yıldızoğlu'na göre, İkinci Dünya Savaşı sonrası özel konuma geçerek hegemonyasını tesis eden ABD, Soğuk Savaş sonrasında zaman içinde Çin, Rusya ve Almanya da dahil Avrupa ülkelerinin yöneldiği 'çok kutupluluk' karşısında hegemonya tesisinde zorlanmaya başladı. ABD'nin ardından 'hegemonya restorasyonu' nasıl yönetileceğini sorunu yaşadığını belirten Yıldızoğlu, yöneticilerin hem kendi içinde anlaşmazlıklar yaşadığını hem de tarihsel olarak karşı karşıya kaldıkları sorunu kavramakta güçlük çektiğini vurguladı:'Stratejik olarak biri bunu tampon olarak görmek istiyor, öbürü tamponu ortadan kaldırıp genişlemek ve sınırına dayanmak'ABD'nin Bush döneminde 'hegemonya restorasyonunu' sadece şiddet ve askeri hakimiyete dayandırdığını ve bunun geri teptiğini belirten Yıldızoğlu, kademe kademe geri çekilirken 'düşman yaratma' ihtiyacı hissettiğini vurguladı. Yıldızoğlu'na göre, Avrupa'da bunu yapabilmek için Rusya 'kullanışlı bir düşman' görüldü. Rusya'nın çözülmemiş sorunu Ukrayna da bunun bir aracı:'Rusya’nın genişleyerek hegemonya olma iddiası yok ortalıkta. Ama en azından çevresini güvence altına almak istiyor'Mülkiyet sistemleri üzerinde oluşmuş devletlerin ister istemez genişleyeceğini, devletler arası ilişkilerin hegemonya sistemine ulaşamaması halinde istikrarsızlık üreteceği görüşünü dile getiren Yıldızoğlu’na göre esas sorun Soğuk Savaş sonrası yeni bir düzenin kurulamamış olması:‘Almanya’nın Rusya’ya ihtiyacı var, Çin'e karşı tavrı ABD'den farklı’Almanya’nın varlığını devam ettirebilmesi ve hegemonyasını koruyabilmesi için Rusya’ya ihtiyacı olduğuna işaret eden Yıldızoğlu, ülkenin Çin karşısındaki tavrının da ABD’den farklı olduğuna dikkat çekti. Fransa'nın da NATO içinde bile bağımsız durmuş bir güç olduğunu anımsatan Yıldızoğlu, bu ülkelerin Amerikan hegemonyasını geçtiğinin çok açık şekilde farkında olduklarını dile getirdi:'Ukrayna döndü dolaştı içinde bulunduğumuz dünyanın tam semptomu olarak geldi karşımıza.'Yıldızoğlu'na göre 'Ukrayna' olayının diğer sonucu kapalı kalmış çelişkileri ortaya çıkarması. Ukrayna sorununun kavramsal olarak Tayvan'a da bağlanabileceğini söyleyen Yıldızoğlu, "Çünkü belki de Çin, Ukrayna'da olacaklara bakarak Tayvan'daki pozisyonunu belirleyecek" dedi:‘Türkiye yönetici sınıfı kafalarındaki dünyayla realiteyi sürekli karıştırıyorlar'Türkiye’nin bu krizde arabulucu olamayacağını belirten Yıldızoğlu, yöneticilerin kafalarındaki dünya ile realiteyi karıştırdıkları görüşünde. Türkiye'nin 'karar anına doğru gittiğini ama karar veremeyeceğini' söyleyen Yıldızoğlu, bunun maliyetlerinin de yüksek olacağını belirtti:

rusya

çin

tayvan

avrupa birliği

karadeniz

asya

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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