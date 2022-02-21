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Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü
Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü
İran'da 18 yıl önce cinayetten hüküm giyen ve idam cezasına çarptırılan bir kişi maktulün ailesi tarafından affedildi. Ölüm cezasından kurtulduğunu öğrenen... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:41+0300
2022-02-21T21:41+0300
yaşam
idam
mahkum
kalp krizi
iran
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İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.'Hamshahrionline' haber sitesine göre, 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.
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idam, mahkum, kalp krizi, iran

Affedildiğini duyan idam mahkumu kalp krizinden öldü

21:41 21.02.2022
© AAİran idam
İran idam - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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İran'da 18 yıl önce cinayetten hüküm giyen ve idam cezasına çarptırılan bir kişi maktulün ailesi tarafından affedildi. Ölüm cezasından kurtulduğunu öğrenen mahkum kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İran'da 18 yıl önce cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün ailesi tarafından affedildiğini öğrenmesinin ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
'Hamshahrionline' haber sitesine göre, 18 yıl önce Bender Abbas kentinde bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan mahkum, maktulün yakınları tarafından affedilerek ölüm cezasından kurtulduğunu duymasının ardından kalp krizi geçirdi.

Soyadı açıklanmayan 55 yaşındaki "Ekber" isimli mahkum hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Söz konusu mahkumun 2004 yılında Bender Abbas Cezaevine gönderildiği ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtiliyor.

İran'da uygulanan ceza hukukuna göre, cinayetten hüküm giyerek idam cezasına çarptırılan mahkumlar, maktul yakınları tarafından affedilmeleri halinde kan parası ödemek ve varsa aldıkları hapis cezalarını tamamlamakla mükellef oluyor.
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