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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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numan kurtulmuş
koronavirüs
koronavirüs
pozitif
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Numan Kurtulmuş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kurtulmuş paylaşımında "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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numan kurtulmuş, koronavirüs, pozitif

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Bugün yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı

17:47 21.02.2022 (güncellendi: 17:51 21.02.2022)
© AANuman Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Numan Kurtulmuş sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Kurtulmuş paylaşımında "Bugün yaptırdığım Kovid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
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