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Arjantin'de 'kolsuz' dinozor türü keşfedildi
Arjantin'de 'kolsuz' dinozor türü keşfedildi
Arjantin'de paleontologlar, daha önce bilinmeyen 'kolsuz' bir dinozor türü keşfetti. Dinozor türüne ‘Guemesia Ochoai’ adı verildi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T17:01+0300
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dinozor
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Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'de gün yüzüne çıkarılan kafatası fosiliyle belirlenen dinozor türüne ‘Guemesia Ochoai’ adı verildi.Bilim adamları, Guemesia Ochoai'nin yaklaşık 66 milyon yıl önce Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'da yaşayan Abelisaurid adlı dinozor ailesinin yakın akrabası olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.‘Türünün tek örneği’Kolsuz aileye mensup olan Guemesia Ochoai'nin kafatasının, Arjantin'in kuzeybatısında bulunan türünün tek örneği olduğunu dile getiren paleontologlar, bu yeni türün kafatasının oldukça küçük olduğuna işaret etti.Makalenin yazarlarından paleontolog Anjali Goswami, yeni dinozor türünün oldukça sıra dışı olduğunu ifade ederek araştırmaya devam ederek Guemesia Ochoai ve akrabalarının daha fazla örneğini bulmayı ümit ettiklerini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220211/bilim-insanlari-dinozorlarin-da-solunum-rahatsizligi-yasadigini-tespit-etti-1053744185.html
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dinozor, arjantin, keşif

Arjantin'de 'kolsuz' dinozor türü keşfedildi

17:01 21.02.2022 (güncellendi: 17:06 21.02.2022)
© wikimedia/Fred Wierum/CC0'Kolsuz' dinozor türü Guemesia ochoai
'Kolsuz' dinozor türü Guemesia ochoai - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© wikimedia/Fred Wierum/CC0
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Arjantin'de paleontologlar, daha önce bilinmeyen 'kolsuz' bir dinozor türü keşfetti. Dinozor türüne ‘Guemesia Ochoai’ adı verildi.
Science Alert internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'de gün yüzüne çıkarılan kafatası fosiliyle belirlenen dinozor türüne ‘Guemesia Ochoai’ adı verildi.
Bilim adamları, Guemesia Ochoai'nin yaklaşık 66 milyon yıl önce Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Hindistan'da yaşayan Abelisaurid adlı dinozor ailesinin yakın akrabası olduğunun düşünüldüğünü ifade etti.

‘Türünün tek örneği’

Kolsuz aileye mensup olan Guemesia Ochoai'nin kafatasının, Arjantin'in kuzeybatısında bulunan türünün tek örneği olduğunu dile getiren paleontologlar, bu yeni türün kafatasının oldukça küçük olduğuna işaret etti.
Makalenin yazarlarından paleontolog Anjali Goswami, yeni dinozor türünün oldukça sıra dışı olduğunu ifade ederek araştırmaya devam ederek Guemesia Ochoai ve akrabalarının daha fazla örneğini bulmayı ümit ettiklerini söyledi.
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