https://tr.sputniknews.com/20220221/ayvalikta-kaybolan-taksicinin-izmirde-olu-bulunmasiyla-ilgili-yakalanan-zanli-tutuklandi-1054060134.html
Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci’nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T00:23+0300
2022-02-21T00:23+0300
2022-02-21T00:23+0300
türkiye
ayvalık
taksi
şoför
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.Bahçeci'nin ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlendiBirçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınarak, işlemleri için Dikili ilçesine getirildi.Gelen son bilgiye göre ise şüpheli tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/ayvalikta-kayip-taksicinin-cesedi-bulundu--1054032003.html
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ayvalık, taksi, şoför
Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci’nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.
Bahçeci'nin ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlendi
Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınarak, işlemleri için Dikili ilçesine getirildi.
Gelen son bilgiye göre ise şüpheli tutuklandı.