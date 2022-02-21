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Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci’nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.Bahçeci'nin ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlendiBirçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınarak, işlemleri için Dikili ilçesine getirildi.Gelen son bilgiye göre ise şüpheli tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220219/ayvalikta-kayip-taksicinin-cesedi-bulundu--1054032003.html
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ayvalık, taksi, şoför

Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

00:23 21.02.2022
© AAAyvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı
Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci’nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.
Bahçeci'nin ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlendi
Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınarak, işlemleri için Dikili ilçesine getirildi.
Gelen son bilgiye göre ise şüpheli tutuklandı.
Jandarma olay yeri, Ayvalık - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2022
TÜRKİYE
Ayvalık'ta kayıp taksici boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
19 Şubat, 18:15
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