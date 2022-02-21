https://tr.sputniknews.com/20220221/ayvalikta-kaybolan-taksicinin-izmirde-olu-bulunmasiyla-ilgili-yakalanan-zanli-tutuklandi-1054060134.html

Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Ayvalık'ta kaybolan taksicinin İzmir’de ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki taksici Atilla Bahçeci’nin İzmir'in Dikili ilçesinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T00:23+0300

2022-02-21T00:23+0300

2022-02-21T00:23+0300

türkiye

ayvalık

taksi

şoför

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054060109_0:12:539:315_1920x0_80_0_0_5fc1347e9318462f04468b41f42bd3c8.jpg

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 18 Şubat’tan beri aranan Atilla Bahçeci, Dikili ilçesindeki ıssız bölgede park edilmiş otomobilinin bagajında ölü bulundu.Bahçeci'nin ön incelemede bıçakla öldürüldüğü belirlendiBirçok suçtan kaydı bulunan F.Y, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gözaltına alınarak, işlemleri için Dikili ilçesine getirildi.Gelen son bilgiye göre ise şüpheli tutuklandı.

https://tr.sputniknews.com/20220219/ayvalikta-kayip-taksicinin-cesedi-bulundu--1054032003.html

türkiye

ayvalık

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ayvalık, taksi, şoför