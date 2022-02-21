https://tr.sputniknews.com/20220221/beyaz-saray-biden-donetsk-ve-luganska-yaptirim-uygulayacak-1054096328.html

Beyaz Saray: Biden, Donetsk ve Lugansk'a yaptırım uygulayacak

Beyaz Saray: Biden, Donetsk ve Lugansk'a yaptırım uygulayacak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T23:45+0300

2022-02-21T23:45+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararlarını imzaladı.Beyaz Saray, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu kararına ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, "Biden, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayımlayacak" ifadeleri kullanıldı.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Başkan Biden yakında Amerikalıların Ukrayna'nın sözde Donetsk ve Luhansk bölgelerine, bu bölgelerden veya bu bölgelerden yeni yatırım, ticaret ve finansmanı yasaklayacak bir başkanlık kararnamesi imzalayacak” dedi.

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