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https://tr.sputniknews.com/20220221/biden-macron-ile-gorusmesinden-sonra--seyahat-planini-iptal-etti-1054063004.html
Biden, Macron ile görüşmesinden sonra seyahat planını iptal etti
Biden, Macron ile görüşmesinden sonra seyahat planını iptal etti
ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Wilmington kentine yapacağı seyahatini iptal etti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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2022-02-21T05:26+0300
dünya
joe biden
vladimir putin
ukrayna
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Beyaz Saray'dan Biden'ın programına yapılan güncellemede, ABD liderinin pazartesi günkü 'Başkanlık Günü' resmi tatilini geçirmek üzere memleketi Wilmington'a gideceği ifade edildi.Ancak daha sonra Beyaz Saray'dan üs düzey bir yetkilinin medyaya yaptığı açıklamada, "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak" denildi.Biden'ın Washington'da kalmasına ilişkin detay verilmezken, söz konusu karar Putin ve Biden arasında Ukrayna konusunu görüşecekleri bir zirve gerçekleşeceği haberlerinden bir süre önce alındı.
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joe biden, vladimir putin, ukrayna, emmanuel macron

Biden, Macron ile görüşmesinden sonra seyahat planını iptal etti

05:20 21.02.2022 (güncellendi: 05:26 21.02.2022)
© REUTERS / Leah MillisJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Leah Millis
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ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Wilmington kentine yapacağı seyahatini iptal etti.
Beyaz Saray'dan Biden'ın programına yapılan güncellemede, ABD liderinin pazartesi günkü 'Başkanlık Günü' resmi tatilini geçirmek üzere memleketi Wilmington'a gideceği ifade edildi.
Ancak daha sonra Beyaz Saray'dan üs düzey bir yetkilinin medyaya yaptığı açıklamada, "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak" denildi.
Biden'ın Washington'da kalmasına ilişkin detay verilmezken, söz konusu karar Putin ve Biden arasında Ukrayna konusunu görüşecekleri bir zirve gerçekleşeceği haberlerinden bir süre önce alındı.
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