https://tr.sputniknews.com/20220221/biden-macron-ile-gorusmesinden-sonra--seyahat-planini-iptal-etti-1054063004.html

Biden, Macron ile görüşmesinden sonra seyahat planını iptal etti

Biden, Macron ile görüşmesinden sonra seyahat planını iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumuhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Wilmington kentine yapacağı seyahatini iptal etti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T05:20+0300

2022-02-21T05:20+0300

2022-02-21T05:26+0300

dünya

joe biden

vladimir putin

ukrayna

emmanuel macron

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Beyaz Saray'dan Biden'ın programına yapılan güncellemede, ABD liderinin pazartesi günkü 'Başkanlık Günü' resmi tatilini geçirmek üzere memleketi Wilmington'a gideceği ifade edildi.Ancak daha sonra Beyaz Saray'dan üs düzey bir yetkilinin medyaya yaptığı açıklamada, "Başkan ailevi bir konudan dolayı Wilmington'a gidecekti ama artık gitmeyecek ve bu gece Washington'da kalacak" denildi.Biden'ın Washington'da kalmasına ilişkin detay verilmezken, söz konusu karar Putin ve Biden arasında Ukrayna konusunu görüşecekleri bir zirve gerçekleşeceği haberlerinden bir süre önce alındı.

ukrayna

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joe biden, vladimir putin, ukrayna, emmanuel macron